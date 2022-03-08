18:04:11 Il Sindaco di Cellole, dott. Guido Di Leone, e l'Assessore alle Politiche Sociali, dott.ssa Antonietta Marchegiano, nell'accogliere gli inviti e le sollecitazioni che stanno pervenendo in gran numero da parte dei cittadini, invitano, i residenti e i professionisti operanti sul territorio comunale, a comunicare liberamente la propria disponibilità a fornire aiuti concreti alla popolazione ucraina in difficoltà.

Nella dichiarazione di disponibilità indicare almeno nome e cognome, recapito telefonico, tipologia di aiuto (es. ospitalità - fornitura di beni di prima necessità quali: cibo, vestiti nuovi, prodotti igienici - aiuto per l’integrazione degli ospiti come mediazione culturale e linguistica, consulenza psicologica ecc.)

È possibile comunicare il tipo di supporto che si intende offrire tramite:

pec all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

consegna di cartaceo all’ufficio protocollo del Municipio di Cellole, Via Raffaello 20, 81030 Cellole (CE).