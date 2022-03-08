catone kona
16:56:11 Risale per il terzo giorno di fila il numero dei positivi al Coronavirus. Il report dell’Asl fa registrare un più 296 rispetto a ieri con 1135 nuovi positivi e 837 guariti per un totale di 10367 positivi.

La notizia peggiore, però, è data sempre dai morti: ancora due le vittime in Terra di Lavoro.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 952 casi seguito da Marcianise, con 569 casi

521 i casi a Aversa

405 i casi a Maddaloni,

384 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

370 i casi a San Nicola la Strada,

367 i casi a Orta di Atella,

325 i casi a Frignano,

231 i casi a Trentola Ducenta,

217 i casi a Casal di Principe,

210 i casi a Mondragone,

204 i casi a Gricignano d’Aversa,

199 i casi a Lusciano,

196 i casi a Capua,

185 i casi a San Marcellino,

182 i casi a Castel Volturno,

170 i casi a San Prisco,

167 i casi a Santa Maria a Vico,

164 i casi a San Felice a Cancello,

158 i casi a Capodrise, Teverola,

156 i casi a Sessa Aurunca,

154 i casi a Piedimonte Matese,

152 i casi a Sant’Arpino,

146 i casi a Parete,

144 i casi a Casagiove,

139 i casi a Macerata Campania,

138 i casi a San Cipriano d’Aversa,

122 i casi a Villa Literno,

118 i casi a Casapulla,

115 i casi a Alife,

111 i casi a Sparanise,

110 i casi a Succivo,

94 i casi a Curti,

93 i casi a Bellona,

92 i casi a Casaluce,

90 i casi a Frignano, Recale,

86 i casi a Portico di Caserta, Teano,

81 i casi a Cesa, Pignataro Maggiore,

79 i casi a Alvignano, San Tammaro,

73 i casi a San Marco Evangelista, Villa di Briano,

72 i casi a Vairano Patenora,

71 i casi a Arienzo, Carinaro,

66 i casi a Pietramelara, Vitulazio,

61 i casi a Cervino,

60 i casi a Caiazzo,

58 i casi a Carinola, Cellole,

57 i casi a Calvi Risorta,

51 i casi a Castel Morrone, Falciano del Massico,

46 i casi a Casapesenna,

44 i casi a Cancello ed Arnone,

41 i casi a Ruviano,

40 i casi a Grazzanise,

36 i casi a Francolise,

33 i casi a Gioia Sannitica, Mignano Monte Lungo, Presenzano,

31 i casi a Pratella,

28 i casi a Pietravairano,

27 i casi a Pontelatone, Santa Maria la Fossa,

26 i casi a Pastorano, Riardo, San Potito Sannitico,

25 i casi a Formicola,

24 i casi a Dragoni, Rocca d’Evandro,

23 i casi a Baia e Latina, Capriati al Volturno,

22 i casi a Castello del Matese, Marzano Appio,

21 i casi a Camigliano, Galluccio, Piana di Monte Verna, Prata Sannita,

19 i casi a Roccamonfina,

17 i casi a San Pietro Infine,

14 i casi a Sant’Angelo d’Alife,

13 i casi a Valle di Maddaloni,

11 i casi a Castel Campagnano, Liberi,

10 i casi a Ailano, Raviscanina,

9 i casi a Castel di Sasso, 

8 i casi a Valle Agricola,

6 i casi a Caianello, Gallo Matese, Tora e Piccilli,

5 i casi a Roccaromana, San Gregorio Matese,

4 i casi a Giano Vetusto,

3 i casi a Ciorlano, Conca della Campania, Fontegreca, Letino,

2 i casi a Gioia Sannitica, Rocchetta e Croce.

Sono 5.852 i nuovi positivi al Covid in Campania su un totale di 40.690 test effettuati, per un indice di contagio pari al 14,38%, in leggero calo rispetto al 15% registrato ieri su un numero di tamponi di gran lunga inferiore.

Dal quotidiano bollettino diffuso dall'Unita' di crisi della Regione Campania; si apprende anche che sono cinque i decessi nelle ultime 48 ore che vanno ad aggiungersi ad altre sei morti precedenti ma registrate solo ieri.

Capitolo posti letto: quelli di terapia intensiva disponibili sono 631 a fronte di 29 occupati (-1 rispetto al dato di ieri). In leggera flessione anche i posti letto di degenza occupati: 575, a fronte dei 591 di ieri (-16)

 

