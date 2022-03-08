16:56:11 Risale per il terzo giorno di fila il numero dei positivi al Coronavirus. Il report dell’Asl fa registrare un più 296 rispetto a ieri con 1135 nuovi positivi e 837 guariti per un totale di 10367 positivi.
La notizia peggiore, però, è data sempre dai morti: ancora due le vittime in Terra di Lavoro.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 952 casi seguito da Marcianise, con 569 casi
521 i casi a Aversa
405 i casi a Maddaloni,
384 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
370 i casi a San Nicola la Strada,
367 i casi a Orta di Atella,
325 i casi a Frignano,
231 i casi a Trentola Ducenta,
217 i casi a Casal di Principe,
210 i casi a Mondragone,
204 i casi a Gricignano d’Aversa,
199 i casi a Lusciano,
196 i casi a Capua,
185 i casi a San Marcellino,
182 i casi a Castel Volturno,
170 i casi a San Prisco,
167 i casi a Santa Maria a Vico,
164 i casi a San Felice a Cancello,
158 i casi a Capodrise, Teverola,
156 i casi a Sessa Aurunca,
154 i casi a Piedimonte Matese,
152 i casi a Sant’Arpino,
146 i casi a Parete,
144 i casi a Casagiove,
139 i casi a Macerata Campania,
138 i casi a San Cipriano d’Aversa,
122 i casi a Villa Literno,
118 i casi a Casapulla,
115 i casi a Alife,
111 i casi a Sparanise,
110 i casi a Succivo,
94 i casi a Curti,
93 i casi a Bellona,
92 i casi a Casaluce,
90 i casi a Frignano, Recale,
86 i casi a Portico di Caserta, Teano,
81 i casi a Cesa, Pignataro Maggiore,
79 i casi a Alvignano, San Tammaro,
73 i casi a San Marco Evangelista, Villa di Briano,
72 i casi a Vairano Patenora,
71 i casi a Arienzo, Carinaro,
66 i casi a Pietramelara, Vitulazio,
61 i casi a Cervino,
60 i casi a Caiazzo,
58 i casi a Carinola, Cellole,
57 i casi a Calvi Risorta,
51 i casi a Castel Morrone, Falciano del Massico,
46 i casi a Casapesenna,
44 i casi a Cancello ed Arnone,
41 i casi a Ruviano,
40 i casi a Grazzanise,
36 i casi a Francolise,
33 i casi a Gioia Sannitica, Mignano Monte Lungo, Presenzano,
31 i casi a Pratella,
28 i casi a Pietravairano,
27 i casi a Pontelatone, Santa Maria la Fossa,
26 i casi a Pastorano, Riardo, San Potito Sannitico,
25 i casi a Formicola,
24 i casi a Dragoni, Rocca d’Evandro,
23 i casi a Baia e Latina, Capriati al Volturno,
22 i casi a Castello del Matese, Marzano Appio,
21 i casi a Camigliano, Galluccio, Piana di Monte Verna, Prata Sannita,
19 i casi a Roccamonfina,
17 i casi a San Pietro Infine,
14 i casi a Sant’Angelo d’Alife,
13 i casi a Valle di Maddaloni,
11 i casi a Castel Campagnano, Liberi,
10 i casi a Ailano, Raviscanina,
9 i casi a Castel di Sasso,
8 i casi a Valle Agricola,
6 i casi a Caianello, Gallo Matese, Tora e Piccilli,
5 i casi a Roccaromana, San Gregorio Matese,
4 i casi a Giano Vetusto,
3 i casi a Ciorlano, Conca della Campania, Fontegreca, Letino,
2 i casi a Gioia Sannitica, Rocchetta e Croce.
Sono 5.852 i nuovi positivi al Covid in Campania su un totale di 40.690 test effettuati, per un indice di contagio pari al 14,38%, in leggero calo rispetto al 15% registrato ieri su un numero di tamponi di gran lunga inferiore.
Dal quotidiano bollettino diffuso dall'Unita' di crisi della Regione Campania; si apprende anche che sono cinque i decessi nelle ultime 48 ore che vanno ad aggiungersi ad altre sei morti precedenti ma registrate solo ieri.
Capitolo posti letto: quelli di terapia intensiva disponibili sono 631 a fronte di 29 occupati (-1 rispetto al dato di ieri). In leggera flessione anche i posti letto di degenza occupati: 575, a fronte dei 591 di ieri (-16)