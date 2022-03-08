catone kona
15:08:28 TEANO. Riparte la Lega a Teano con la nomina a responsabile cittadino di Federico Mottola. In questo modo sarà effettuata soprattutto una rapida messa a punto in vista delle elezioni amministrative della prossima primavera, che riguarderanno anche la città sidicina.

"Tramite questa nomina, la Lega intende ripartire sul territorio della città di Teano con l'esperienza e l'entusiasmo necessarie per affrontare le prossime elezioni comunali. In tempi brevi sarà annunciata anche la squadra di partito che affiancherà il neo responsabile Federico Mottola, al quale, vanno i migliori auguri di buon lavoro. Ringrazio, infine, il segretario cittadino uscente Annabella D’Angelo per il lavoro svolto fin qui." In questo modo è intervenuto il Coordinatore Provinciale ‘Lega Salvini Premier’ Salvatore Mastroianni.

La nomina di Federico Mottola è stata anche concertata sia col Segretario Regionale Valentino Grant, che con il Capogruppo in Regione Campania Gianpiero Zinzi.

