17:33:19 TRENTOLA DUCENTA. Siamo difronte all'ennesima occasione persa per tacere e fare più bella figura. Stavolta la polemica prende spunto dalla volontà dello Stato di ridare dignità alla figura dell'amministratore pubblico prevedendo una indennità che in qualche modo ristori colui che, sottraendo tempo alla propria professione e alla famiglia, si dedica alla cura della propria città.

Il legislatore ha, dunque, creato il presupposto economico per un innalzamento della qualità dei vertici politici dei comuni. I commi da 583 a 587 della legge di Bilancio 2022 hanno, infatti, previsto e finanziato un incremento delle indennità di funzione dei Sindaci e dei componenti l'esecutivo cittadino.

Allo stesso tempo, la legge di Bilancio prevede, a titolo di contributo, una compensazione a carico delle Stato a partire dal 2022 per ristorare i Comuni degli oneri conseguenti. In particolare, poi, il comma 587della legge finanziaria stabilisce che le somme NON utilizzate nell’esercizio finanziario vanno restituite allo Stato riversandole ad apposito capitolo del bilancio statale.

Si tratta, quindi, di fondi a destinazione vincolata che se non vengono corrisposti tornano alle casse statali, non pregiudicano gli equilibri di bilancio e non possono essere utilizzati per altre finalità. È bene ribadire, per chi è duro di comprendonio, che il maggiore onere finanziario degli incrementi è interamente coperto dal bilancio statale.

Per concludere, va aggiunto che l'applicazione della misura delle indennità negli importi derivanti dal nuovo assetto normativo è effettuata direttamente dal dirigente dell'ufficio competente, mediante l'adozione di propria determinazione considerato che trattasi di mera attuazione di una disposizione di legge. Facile, dunque, capire l'inutilità della polemica e la sua origine strumentale.

Informarsi adeguatamente prima di emettere sentenze e falsità per creare disinformazione e banali populismi è sempre più necessario. Chi non riesce a farlo potrebbe avere l’onestà intellettuale e la decenza di tacere.Siamo davvero stufi di queste buffonate!!!

Il sindaco Apicella,il presidente del consiglio comunale De Chiara

Gli assessori Sagliocco, Mazzitelli, Maisto, Motti e Vergas

“Oltre ad essere incoerente, l’amministrazione comunale di Trentola Ducenta dimostra, se ce ne fosse stato bisogno, di avere gravi difficoltà nell’interpretazione della norma giuridica”. Ecco quanto evidenziato dal consigliere comunale Cantile sulla questione relativa all’aumento delle indennità di Carica.

“L’amministrazione di Trentola Ducenta ha perso, per l’ennesima volta, l’occasione di tacere sul tema dell’incremento delle indennità di carica.

Come possono gli amministratori locali sostenere che l’aumento delle indennità sarà a carico dello stato se, ad oggi, non vi è alcun provvedimento da parte del Ministero dell’Interno?. L’amministrazione ha volutamente omesso il corpo della norma, che regola la fattispecie, la quale recita testualmente: “Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite tra i comuni interessati con DECRETO DEL MINISTRO DELL’INTERNO, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l’importo del contributo non utilizzato nell’esercizio finanziario”.

A ben vedere, quindi, La divisione di questi fondi tra i singoli Comuni dovrà avvenire con decreto del Ministro dell’Interno, che al momento non c’è, né vi è stata la conferenza Stato-città ed Autonomie Locali. Pertanto, prima di prevedere l’aumento delle indennità di carica, l’amministrazione AVREBBE dovuto attendere il verificarsi dei presupposti sopra specificati.

Nel nostro caso, l’aumento delle indennità di carica previsto nella determina n. 32 del 02/03/2022 a firma del segretario Comunale è un “escamotage” dell’amministrazione e graverà unicamente sul bilancio comunale, attesa l’inesistenza di qualsivoglia contributo, allo stato attuale, da parte del ministero dell’Interno. Quanto detto è confortato anche dalla stessa nota dell’Anci a cui si fa riferimento nella prefata determina la quale esplicita che il contributo è subordinato all’emissione di un decreto da parte del Ministero. Tutto ciò trova il conforto negli atti amministrativi dell’Ente nonché nella legge di bilancio 2022.

A questo punto, a distanza di un anno e mezzo di amministrazione, faccio un PUBBLICO APPELLO AI COLLEGHI CONSIGLIERI COMUNALI DI MAGGIORANZA E DI MINORANZA affinché si ponga fine a questa esperienza Consiliare. È inammissibile che un Comune prestigioso come il nostro, che ha visto negli anni addietro politici di spessore assoluto, debba OGGI essere mortificato e martoriato da una classe dirigente che, eccezion fatta per alcuni membri, ha dato prova dei propri limiti. A ciò si aggiungono le “OFFESE” gratuite che questa amministrazione riserva a chi la pensa diversamente.

È ARRIVATO IL MOMENTO DI DIRE BASTA…..