16:31:10 CASERTA. Nella Giornata internazionale della Donna il Comitato cittadino di Forza Italia oltre a ricordare le conquiste sociali, economiche e politiche raggiunte dalle donne nel corso della storia ma anche le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono ancora vittime, auspica che il loro ruolo nella Società venga valorizzato e si raggiunga la vera uguaglianza di genere in tutto il mondo.

Non potevamo, poi, in questa giornata non solidarizzare con le donne ucraine ed evidenziarne il coraggio con una campagna di comunicazione (100 manifesti simbolo affissi in città) per sensibilizzare tutti su questo tema e omaggiare queste madri, mogli, sorelle e figlie che con grande dignità affrontano la Guerra e le sue barbarie sostituendosi a mariti, padri e fratelli arruolati per la resistenza, convivendo con la sofferenza di non sapere se mai li potranno riabbracciare.

Il nostro pensiero particolare va a loro.

L’8 marzo, quindi, deve essere la giornata giusta anche per sensibilizzare le persone e creare consapevolezza in merito alle situazioni affrontate dalle donne durante le crisi.

L’hashtag della giornata è #IlcoraggiodelleDonne

Rossella Gravina Coordinatrice cittadina F.I.