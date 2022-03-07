12:54:16 CASAGIOVE. ”Aiutiamo Insieme" è il messaggio lanciato da AIFO Caserta - Casagiove per una domenica all'insegna della solidarietà e della cooperazione tra popoli.

Un'iniziativa di successo siglata ieri, 6 marzo 2022, dal gruppo AIFO Caserta - Casagiove e dalla referente Pina Martino, in collaborazione con la parrocchia di San Michele Arcangelo di Casagiove, guidata da don Stefano Giaquinto, per offrire soccorso e accoglienza alle donne e ai bambini ucraini in fuga dal dramma della guerra.

L'Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau, operativa sul territorio casagiovese dal 1999, ancora una volta si è resa promotrice dei valori umani e cristiani della pace e, soprattutto, della speranza attraverso un evento di solidarietà che ha riscosso grande partecipazione. "Il popolo casagiovese - ha dichiarato Pina Martino - si è contraddistinto come sempre per la grande generosità. Il nostro banchetto solidale, colorato dalla bandiera della pace, ha avvicinato tutti trasformandosi in un angolo di aiuto concreto e reale".

Molti i prodotti in esposizione dai barattoli di miele ai gadget targati Aifo, dalle magliette con le citazioni del pensiero di Raoul Follereau alle canvas bag. Piccole e grandi cose che sono state funzionali ad una raccolta fondi che sarà interamente devoluta in beneficenza e consegnata al parroco don Stefano, in questi giorni impegnato ad allestire i locali in cui presto verranno accolti i primi rifugiati bisognosi di una dimora.

"In questo periodo di profonda paura - afferma il presule - dinanzi alle scene dell'orrore e della tragedia umana, si avverte forte la voglia di sostenere gli indifesi, convinti che nonostante tutto gli uomini del nuovo secolo possono essere operatori di bene e seminatori di fratellanza".

L'iniziativa ha goduto del sostegno morale dell'amministrazione comunale di Casagiove nella persona del sindaco Giuseppe Vozza, dell'assessora Anna Altavilla, già membro Aifo, del Gruppo Scout Casagiove 1 e di molti rappresentanti della società civile. La giornata Aifo "Aiutiamo Insieme" è stata un'opportunità per riflettere in maniera allargata su importanti problematiche sociali e culturali accentuate dal clima di guerra.

L'ASSOCIAZIONE

AIFO è un’associazione da sempre pacifista convinta che spendere i soldi in armi è folle e contrario all’insegnamento di Cristo; perché Raoul Follereau per tutta la sua vita si è impegnato davvero contro ogni guerra. Follereau scrisse più volte ai presidenti degli Stati Uniti e dell’Unione Sovietica, denunciando l’assurdità della corsa agli armamenti e calcolando che con il prezzo di due aerei di morte, si sarebbero potuti curare tutti i lebbrosi del mondo.

Nessuno gli rispose, ma non si arrese, anzi si impegnò maggiormente per coinvolgere migliaia di giovani per chiedere un impegno concreto alla costruzione della pace, proprio come dobbiamo fare noi ora.

Oltre alla guerra in Ucraina oggi nel mondo ci sono tantissime altre guerre, che non possiamo e non dobbiamo dimenticare. Dobbiamo però avere anche ben chiaro – come ci diceva Follereau e come ci ricorda ora il Papa – che la guerra non si ferma con le armi, ma con l’amore, con la scelta consapevole per dare lavoro, salute, diritti.

Nella giornata di ieri una delegazione della Chiesa Cristiana Evangelica Pentecostale – Life Church Caserta e dell’Associazione di Volontariato Life e con la partecipazione del giornalista Domenico Letizia è stata ricevuta presso il punto di raccolta, segnalatoci dal Consolato Generale dell'Ucraina a Napoli, di Capua ubicato presso la Chiesa Ortodossa di San Marcello.

Il Consolato Generale dell'Ucraina a Napoli ha individuato dei punti di raccolta degli aiuti umanitari sul territorio della circoscrizione consolare (Campania, Calabria, Sicilia, Puglia), organizzando la logistica e indicando le prime necessità dei concittadini in Ucraina.

Nel corso dell’incontro la delegazione ha ascoltato con grande attenzione le esigenze e le necessità logistiche ed umanitarie per contribuire alla raccolta.

Francesco Perri, Tesoriere dell’Associazione Life, ha dichiarato: “Intendiamo offrire un fattivo sostegno a chi sta soffrendo in questo momento tanto difficile. Dai dati ISTAT del 2019 sappiamo che la Campania è la seconda regione in Italia per numero di cittadini di nazionalità Ucraina e come credenti sentiamo il dovere dell’accoglienza e la solidarietà. La prima iniziativa che abbiamo deciso di adottare è l’attivazione di un canale preferenziale dei nostri servizi dedicato a questa emergenza, coinvolgendo la nostra rete associativa”.

Il giornalista Domenico Letizia ha dichiarato: "Abbiamo il dovere morale di aiutare il popolo ucraino in queste ore buie della nostra storia. L'aggressione russa merita una condanna internazionale e i rifugiati devono essere accolti dalla patria europea. Il mio sostegno va anche alla Presidenza ucraina e alle legittime richieste di adesione alla comune casa europea".



"Su quanto sta accadendo in Ucraina non possono esserci tentennamenti o divisioni. L'approvazione all'unanimità dell’ordine del giorno condiviso ha un significato che va oltre la solidarietà dovuta nei confronti di un popolo che sta soffrendo. La nostra richiesta, accolta, di adibire temporaneamente i beni confiscati alla prima accoglienza dei cittadini ucraini in fuga dalla guerra, nel solco di quanto in queste ore si sta discutendo al vertice in Prefettura, risponde a un’esigenza di concretezza. Ed è simbolico che ciò accada proprio oggi, nel giorno in cui la legge sul riutilizzo ai fini sociali dei beni confiscati compie 26 anni. L’aiuto al popolo ucraino passa soprattutto attraverso l’accoglienza”. Così il capogruppo Lega e presidente della Commissione Anticamorra e Beni Confiscati in Consiglio regionale, Gianpiero Zinzi, co-firmatario dell’ordine del giorno approvato oggi in Aula.

“Una serata per ribadire la solidarietà della Città di Caserta al popolo ucraino, la vicinanza alla sua comunità presente sul nostro territorio e per dire, ancora una volta, no alla guerra”.

Lo ha dichiarato il sindaco Carlo Marino, annunciando il “Concerto per la Pace” della “National Chamber Kyiv Soloists”, i Solisti dell’Orchestra da Camera di Kiev, in programma mercoledì 9 marzo alle 20,30, al Teatro Comunale Parravano di Caserta. L’ingresso è gratuito, fino ad esaurimento posti.

“Come Amministrazione comunale stiamo facendo tutto ciò che è nelle nostre possibilità – ha aggiunto Marino – per sostenere i nostri amici ucraini, dalle raccolte di fondi e di beni di prima necessità, alle attività di gestione dell’assistenza di coloro che stanno arrivando qui in fuga dalla guerra. Lo facciamo con il cuore, nella speranza che questo dramma possa finire il prima possibile”.

“Un avvenimento straordinario per il nostro teatro comunale e per la città – ha spiegato l’assessore alla Cultura Enzo Battarra – in un momento difficilissimo per l’Ucraina e per l’intera Europa. Invitiamo i cittadini a partecipare a una serata che, al di là dell’elevato profilo dei musicisti che saliranno sul palco, rappresenta un momento di altissimo valore sociale”.

“I solisti di Kiev erano già in Italia al momento dello scoppio di questa assurda guerra – ha dichiarato l’assessore agli Eventi Emiliano Casale – ed ospitarli nel nostro teatro per un concerto della pace ci è sembrato il minimo che potessimo fare. Dopo il Consiglio comunale nel quale abbiamo ribadito la dura condanna per l’invasione russa, la solidarietà all’Ucraina e definito le iniziative di sostegno da mettere in atto, questo evento rappresenta una ulteriore testimonianza di vicinanza e supporto ai nostri amici ucraini”.

Al concerto parteciperà una delegazione della comunità ucraina casertana ed è stato invitato il console dell’Ucraina a Napoli, Maksym Kovalenko.

L’esibizione sarà preceduta, alle 19,30, da un incontro che si svolgerà nel foyer del teatro, al quale interverranno Anatolii Vasylkivsky (leader del gruppo), Yurii Stopin (primo violino), Eva Dorofeeva (cantante solista) e Kateryna Mysechko (violino). Con loro anche Angelo Taddeo, direttore artistico del tour dei solisti di Kiev. Condurrà il salotto culturale la giornalista Maria Beatrice Crisci.

Giovedì 10 Marzo l’associazione politica e culturale “Culture Space” torna con un nuovo appuntamento settimanale che tratta temi di attualità, cultura e politica. L’evento di Giovedì 10 Marzo si svolgerà - come si consuetudine – online e potrà essere seguito sull’omonima pagina facebook.

Il tema cardine della puntata sarà la drammatica guerra che sta distruggendo l’Ucraina e le condizioni precarie di quanti stanno cercando di scappare per trovare un tetto sicuro sotto cui dormire.

Ospiti della puntata saranno Luca Alfieri, ricercatore Junior e dottorando in economia presso l’università di Tartu (Estonia), Antonio Junior Luchino, autore presso Newsletter Jefferson, studente magistrale Relazioni Internazionali e Giuseppe Mitrano, consigliere comunale di Succivo con delega alla cultura. Con degli ospiti validissimi come loro, andremo a raccontare cosa realmente sta succedendo non molto lontano da noi, cosa sta accadendo a migliaia e migliaia di famiglie ritrovatesi senza una casa da un giorno all’altro; non vogliamo lasciare nulla al caso, vogliamo informare tutte le persone che ci seguono con trasparenza e umanità. Come Culture Space abbiamo già compiuto un enorme passo in questo senso, aderendo alla campagna di raccolta di medicinali, vestiti e beni di prima necessità da donare alle famiglie Ucraine. Infine, a moderare la puntata ci saranno come al solito Aniello Di Santillo, giovane fondatore e Presidente dell’associazione, Marco Cavaliere, attivista politico e Marilda Lorusso, admin della pagina Instagram Politica Offline.

Settimana piena di impegni per l’associazione che aderisce e condivide con l’amministrazione comunale di Succivo la promozione della cultura. Il presidente di CULTURE SPACE Aniello Di Santillo ringrazia il sindaco dott. Salvatore Papa, l’assessore Imma Marsilio, l’assessore Nicla Cantile, il consigliere con delega alla cultura Giuseppe Mitrano, per l’invito a partecipare alla I edizione di “Donna sport benessere”.

Al centro dell’evento la presentazione del romanzo BELLA DA SPACCARE IL MONDO di Fabiola Perrotta, moderatrice dell’associazione.

“ L’esperienza è stata per tutti positiva, la serata è finita con la speranza che giovani e adulti, in sinergia, possano sviluppare progetti di miglioramento per il nostro paese. Mi sento fiero e orgoglioso di una comunità che si ritrova a lavorare insieme.

Eventi del genere non possono che accrescere la nostra autostima e il senso di appartenenza alla nostra terra. Abbiamo colto l’occasione di regalare una poesia di Fabiola Perrotta con la mimosa a tutte le donne come segno di forza e rinascita, gesto che ripeteremo l’8 marzo in zona Castellone (spazio Macelleria O’ Piattino).

Per aspera ad astra”, commenta Aniello Di Santillo.

Nell'ambito della diffusione e del rafforzamento della consapevolezza sui cambiamenti climatici della comunità locale, l'associazione Culture Space in collaborazione con gli ambasciatori per il Patto Europeo per il Clima, ha organizzato per il 9 marzo alle ore 21:30 un dibattito online per discutere di energie rinnovabili, che sarà trasmesso sui canali social. Nel corso dell'evento, i partecipanti avranno l’opportunità di formulare proposte per un’Europa più sostenibile e più verde dal punto di vista energetico, e ancora più capace di essere all’altezza delle sfide del futuro. Seguirà una votazione e le proposte più selezionate saranno raccolte dalla banca dati della Commissione Europea, che le prenderà in esame per delineare nuove strategie per contrastare il cambiamento climatico. Prenderanno parte all’evento, oltre a due Ambasciatori per il Patto europeo per il Clima, Andrea Mastroberti e Carmine Maturo, anche esponenti di associazioni ambientaliste e semplici cittadini: Rossella Mondò, referente napoletana dell’associazione onlus Plasticfree, Antonio Dello Iaco, esponente di Legambiente Avellino, e Vincenzo Russo, attivista politico.

“Un’importante occasione di confronto – dichiara l’Ambasciatore Andrea Mastroberti - su un tema che oggi come non mai deve ritornare al centro del dibattito pubblico: la tutela dell’ambiente e il contrasto ai cambiamenti climatici devono interessare i cittadini tutti. In questi termini, l’utilizzo e la diffusione di uno strumento così importante come il Patto europeo per il Clima, non può che essere uno stimolo a fare sempre di più”.

“Sono davvero contento per questa iniziativa – dichiara il Presidente di Culture Space Aniello Di Santillo – perché tengo molto all’ambiente e alla cura dello stesso. Anche nella mia zona Castellone sto cercando di essere sempre attento alle tematiche ambientali, allo sport e in generale alla vita e al benessere delle persone. Questo evento non deve essere visto come un punto d’arrivo, perché è una cosa importantissima e sono certo che darà lustro alla nostra associazione. Siamo davvero contenti e faremo un passo dopo l’altro per aiutare le comunità che hanno davvero bisogno e saremo sempre al servizio dei cittadini per fare del bene”.

Prima dell’inizio dell'evento verrà osservato un minuto di silenzio per ricordare la sofferenza, in questo momento storico, del popolo ucraino e le vittime della guerra.