Dopo diversi giorni il numero dei positivi in provincia di Caserta è tornato a salire. I nuovi positivi, infatti, superano i guariti anche se il dato dei contagiati è in linea a quello delle ultime settimane quindi, non c'è da fare grossi allarmismi.
Veniamo ai numeri: come sempre il dato peggiore è quello dei decessi, altri due nelle ultimi ventiquattro.
Sono 806 i nuovi positivi a fronte dei 692 guariti per un incremento di 112 casi che arrivano complessivamente a 9953.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 927 casi seguito da Marcianise, con 548 casi
506 i casi a Aversa
403 i casi a Maddaloni,
378 i casi a Orta di Atella,
357 i casi a San Nicola la Strada,
346 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
325 i casi a Frignano,
219 i casi a Casal di Principe,
215 i casi a Trentola Ducenta,
207 i casi a Gricignano d’Aversa,
206 i casi a Mondragone,
189 i casi a Lusciano,
185 i casi a Capua,
178 i casi a Castel Volturno,
165 i casi a San Felice a Cancello,
164 i casi a Santa Maria a Vico,
163 i casi a San Prisco,
162 i casi a Capodrise, Piedimonte Matese, San Marcellino,
155 i casi a Sant’Arpino,
151 i casi a Sessa Aurunca,
146 i casi a Teverola,
143 i casi a Casagiove,
142 i casi a Parete,
138 i casi a Macerata Campania,
130 i casi a Villa Literno,
124 i casi a San Cipriano d’Aversa,
118 i casi a Casapulla,
113 i casi a Succivo,
100 i casi a Alife,
87 i casi a Bellona,
84 i casi a Curti,
81 i casi a Casaluce, Frignano, Sparanise,
79 i casi a Recale,
77 i casi a San Tammaro,
75 i casi a Cesa, Teano,
74 i casi a Pignataro Maggiore,
73 i casi a Alvignano,
72 i casi a Portico di Caserta,
70 i casi a Vairano Patenora, Villa di Briano,
69 i casi a Arienzo,
68 i casi a Carinaro,
66 i casi a San Marco Evangelista,
65 i casi a Carinola,
64 i casi a Vitulazio,
60 i casi a Cervino,
58 i casi a Pietramelara,
57 i casi a Cellole,
56 i casi a Calvi Risorta,
50 i casi a Caiazzo,
48 i casi a Falciano del Massico,
46 i casi a Francolise,
45 i casi a Castel Morrone,
43 i casi a Grazzanise,
42 i casi a Ruviano,
37 i casi a Cancello ed Arnone,
32 i casi a Casapesenna, Gioia Sannitica, Pratella,
30 i casi a Formicola,
28 i casi a Mignano Monte Lungo, Pontelatone,
26 i casi a Baia e Latina, Pietravairano, Presenzano,
25 i casi a Riardo, San Potito Sannitico,
23 i casi a Castello del Matese, Dragoni,
22 i casi a Santa Maria la Fossa,
21 i casi a Pastorano,
20 i casi a Rocca d’Evandro, Sant’Angelo d’Alife,
19 i casi a Piana di Monte Verna, Prata Sannita,
18 i casi a Camigliano, Capriati al Volturno,
17 i casi a Galluccio,
16 i casi a Marzano Appio, Roccamonfina,
15 i casi a San Pietro Infine,
14 i casi a Liberi,
12 i casi a Raviscanina, Valle di Maddaloni,
10 i casi a Ailano, Castel Campagnano,
9 i casi a Castel di Sasso,
8 i casi a Tora e Piccilli, Valle Agricola,
7 i casi a Caianello,
6 i casi a Gallo Matese,
5 i casi a Roccaromana,
4 i casi a Giano Vetusto,
3 i casi a Ciorlano, Conca della Campania, Rocchetta e Croce, San Gregorio Matese,
2 i casi a Fontegreca, Gioia Sannitica, Letino.
Sono 3.421 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 24.916 test esaminati.
Il tasso di incidenza sale al 13,73%, in rialzo rispetto al 12,95 di ieri e comunque ben al di sopra della media nazionale degli ultimi giorni.
Il bollettino dell'Unità di crisi censisce oggi un numero molto basso di vittime, tre, di cui due nelle ultime 48 ore e una risalente ai giorni precedenti. Si conferma il trend positivo nell'occupazione dei posti letto: quelli in terapia intensiva scendono a 30 (-4), quelli in degenza a 608 (-40).