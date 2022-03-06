catone kona
10:23:02 TRENTOLA DUCENTA. “L’aumento delle indennità di carica in favore del Sindaco e della Giunta Comunale rappresentano l’ennesima dimostrazione di incoerenza di questa amministrazione”.

A dirlo è il consigliere comunale di minoranza nonché responsabile provinciale organizzativo di Forza Italia, Avv. Antonio Cantile. 

“La scelta di aumentare le indennità di carica (€ 608,01 per il Sindaco, € 334,40 per il vice Sindaco ed € 273,60 per gli assessori) in questo periodo storico, è davvero incomprensibile, considerando che solo sette mesi fa abbiamo assistito all’aumento di tutti i tributi locali.

La classe politica dovrebbe dare il buon esempio. Hanno chiesto ai cittadini di Trentola Ducenta un sacrificio, lo facessero anche loro. Questo incremento delle indennità costerà ai cittadini di Trentola Ducenta ulteriori € 27.724,92, passando dagli attuali €127.172,40 ai futuri € 154.897,32. Invitiamo, quindi, l’amministrazione a fare un passo indietro sul punto nel rispetto delle istituzioni e della cittadinanza tutta.

