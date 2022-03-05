catone kona
FIAS_CASERTA
catone tucson
come si vota
icauto_2023_250x250
BCC mi curo

Pin It
Whatsapp

19:01:20 Oltre cento mila euro indebitamente percepiti attraverso il reddito di cittadinanza.

Undici persone, sei delle quali di nazionalità straniera, sono state denunciate dai carabinieri del Comando provinciale di Avellino nell'ambito dei controlli tesi a verificare la sussistenza dei requisiti per accedere alla misura di sostegno al reddito.

Grazie ai controlli incrociati dei dati documentali con quelli forniti dai comuni di residenza sono emerse responsabilità, a vario titolo, di false dichiarazioni, omessa comunicazione di informazioni dovute, omessa comunicazione di variazione del reddito o del patrimonio.

Quanto emerso dalle indagini è stato segnalato all'Inps per l'interruzione del sussidio e il recupero delle somme indebitamente percepite.    

 

open day

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Novembre 2025
DLMMGVS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Articoli più letti

Prev Next

I FATTI DEL GIORNO 20 NOVEMBRE - Indones…

21-11-2025 Hits:93 dall'italia e dall'estero La Redazione

Indonesia: terremoto di magnitudo 6 colpisce l'isola di Seram

Read more

Reddito di dignità, inclusione e scuole…

18-11-2025 Hits:498 speciale elezioni La Redazione

16:50:47 Reddito di dignità, salario minimo negli appalti regionali, dignità e sicurezza sul lavoro, rilancio delle periferie. Sono solo alcuni dei temi affrontati da Raffaele Aveta, candidato alle prossime elezioni...

Read more

L’APPUNTAMENTO - CNA Campania Nord al …

10-11-2025 Hits:304 Campania Focus La Redazione

10:02:32 In un mercato sempre più complesso per le imprese del settore termoidraulico, CNA Campania Nord conferma il suo ruolo di partner affidabile e riferimento costante, promuovendo iniziative di formazione...

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next