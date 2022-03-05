19:01:20 Oltre cento mila euro indebitamente percepiti attraverso il reddito di cittadinanza.
Undici persone, sei delle quali di nazionalità straniera, sono state denunciate dai carabinieri del Comando provinciale di Avellino nell'ambito dei controlli tesi a verificare la sussistenza dei requisiti per accedere alla misura di sostegno al reddito.
Grazie ai controlli incrociati dei dati documentali con quelli forniti dai comuni di residenza sono emerse responsabilità, a vario titolo, di false dichiarazioni, omessa comunicazione di informazioni dovute, omessa comunicazione di variazione del reddito o del patrimonio.
Quanto emerso dalle indagini è stato segnalato all'Inps per l'interruzione del sussidio e il recupero delle somme indebitamente percepite.