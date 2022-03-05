catone kona
FIAS_CASERTA
catone tucson
come si vota
icauto_2023_250x250
BCC mi curo

Pin It
Whatsapp

17:56:19 CELLOLE. Una struttura abbandonata nel Comune di Cellole, è rientrata nel piano di investimento dell’Edilizia Ospedaliera dell’Asl di Caserta e della Regione Campania. 

Finanziati oltre €1.800.000,00 per recuperare l’immobile abbandonato su viale Risorgimento, nei pressi della rotonda sulla Domiziana, e per convertirlo in una struttura sanitaria. 

Il Sindaco, dott. Guido Di Leone: “La struttura è rientrata nel piano di investimento dell’Edilizia Ospedaliera dell’Asl di Caserta e della Regione Campania. Recuperare un immobile abbandonato da decenni e convertirlo in un modernissimo polo sanitario è una notizia che sa di svolta per il nostro Paese”. 

open day

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Novembre 2025
DLMMGVS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Articoli più letti

Prev Next

I FATTI DEL GIORNO 20 NOVEMBRE - Indones…

21-11-2025 Hits:93 dall'italia e dall'estero La Redazione

Indonesia: terremoto di magnitudo 6 colpisce l'isola di Seram

Read more

Reddito di dignità, inclusione e scuole…

18-11-2025 Hits:498 speciale elezioni La Redazione

16:50:47 Reddito di dignità, salario minimo negli appalti regionali, dignità e sicurezza sul lavoro, rilancio delle periferie. Sono solo alcuni dei temi affrontati da Raffaele Aveta, candidato alle prossime elezioni...

Read more

L’APPUNTAMENTO - CNA Campania Nord al …

10-11-2025 Hits:304 Campania Focus La Redazione

10:02:32 In un mercato sempre più complesso per le imprese del settore termoidraulico, CNA Campania Nord conferma il suo ruolo di partner affidabile e riferimento costante, promuovendo iniziative di formazione...

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next