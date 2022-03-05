17:56:19 CELLOLE. Una struttura abbandonata nel Comune di Cellole, è rientrata nel piano di investimento dell’Edilizia Ospedaliera dell’Asl di Caserta e della Regione Campania.

Finanziati oltre €1.800.000,00 per recuperare l’immobile abbandonato su viale Risorgimento, nei pressi della rotonda sulla Domiziana, e per convertirlo in una struttura sanitaria.

Il Sindaco, dott. Guido Di Leone: “La struttura è rientrata nel piano di investimento dell’Edilizia Ospedaliera dell’Asl di Caserta e della Regione Campania. Recuperare un immobile abbandonato da decenni e convertirlo in un modernissimo polo sanitario è una notizia che sa di svolta per il nostro Paese”.