18:17:22 CASERTA. Circa mille studenti sono scesi in piazza per gridare il loro no alla guerra in Ucraina. Piazza Carlo III si è colorata di azzurro e giallo, i colori dell’Ucraina.

Tantissime le bandiere della pace sventolanti per dire no al conflitto che tiene in ansia il mondo intero.

Al fianco degli studenti anche diverse amministrazioni con i sindaci che hanno sfoggiato le loro fasce per significare la vicinanza agli studenti e ai temi della protesta.

Per Caserta era presente l’assessore alla Cultura Enzo Battarra. C’erano poi Renato Natale di Casal di Principe, Andrea De Filippo di Maddaloni, Stefano Cioffi di Macerata Campania, Alfonso Golia di Aversa, Andrea Pirozzi di Santa Maria a Vico, Giuseppe Vozza di Casagiove.

Santa Maria Capua Vetere era rappresentata dal vicesindaco Rosida Baia e da Edda De Iasio.

Anche la Lega Campania è al fianco della popolazione ucraina. “Raccogliamo l’appello del segretario federale Matteo Salvini che ha voluto dare un forte segnale in merito alla posizione della Lega sulla guerra in Ucraina.

Siamo al fianco dei cittadini ucraini e siamo pronti a fare la nostra parte in tutta la Campania con l’impegno di tutti i nostri dirigenti, amministratori e militanti. Domani 5 marzo e domenica 6 marzo allestiremo punti raccolta in tutte le province campane per raccogliere aiuti da destinare alla popolazione ucraina, sia sul territorio nazionale che in Ucraina.

Ci mobilitiamo perché crediamo fermamente nella necessità di prendere una posizione chiara ed un impegno per la Pace. Il nostro è un appello: no a polemiche inutili, uniti contro ogni forma di prevaricazione e violenza. Stiamo dialogando con i referenti territoriali della comunità ucraina in Campania, occorre di tutto: medicinali, alimenti per adulti e soprattutto per bambini.

Presso i punti raccolta i nostri militanti daranno indicazioni precise su cosa donare. Il nostro impegno per la Pace, a sostegno di chi è aggredito, è incondizionato".

Così in una nota il segretario regionale della Lega in Campania on. Valentino Grant annuncia l’iniziativa della Lega a sostegno della popolazione ucraina.

PUNTI RACCOLTA IN CAMPANIA: ELENCO IN AGGIORNAMENTO

Napoli: domenica 6 marzo dalle 10:00 alle 13:00 presso Largo Berlinguer; Benevento: domenica 6 marzo dalle 10:00 alle 13:00 Piazza Risorgimento (angolo via Perasso); Salerno: sabato 5 marzo dalle 10:30 alle 13:30 via Piave, 2 (uscita mercato coperto); Mondragone (CE): domenica 6 marzo dalle 09:30 alle 13:30 via Fiumara, area mercato domenicale.

"Non è possibile rimanere indifferenti davanti ad un bisogno così urgente. Non solo vogliamo pregare, ma vogliamo esserci anche praticamente per portare soccorso, speranza e magari anche un sorriso a chi sta vivendo un momento così difficile". Sono le parole di John Tufaro, responsabile della comunità cristiana Celebration Italia che guida insieme alla moglie Marianna.

"Per farlo abbiamo deciso di dare un contributo fattivo - ci spiega - innanzitutto la raccolta, ma non solo vogliamo essere lì, sul posto, nel cuore della difficoltà di tanti che stanno perdendo tutto, oltre ai propri cari e familiari".

Alcuni volontari di Celebration infatti, precisamente 3 volontari e due medici hanno deciso di partire per la frontiera, tutto a spese proprie e della comunità. Entro mercoledì tutta la comunità è impegnata nella raccolta di 15 pallet di materiale, altre 15 sono già state provvedute, per riempire un tir che partirà da Caserta mercoledì 9 marzo e raggiungerà la frontiera ucraina venerdì 11.

"I nostri volontari resteranno anche sul posto per fornire aiuti ai rifugiati in fuga dalla guerra, quelli appena arrivati, che arriveranno o ancora in attesa di poter partire - spiega John Tufaro - Siamo orgogliosi di questa scelta, tra chi ha deciso di partire anche due ragazzi giovani, poco più che ventenni, ma desiderosi di dare il proprio contributo e portare i nostri aiuti a chiunque ne abbia bisogno.

Non sappiamo cosa troveremo, quali siano i bisogni che dovremo affrontare ma siamo pronti e soprattutto convinti che l'amore cristiano sia innanzitutto amore per gli altri, solidarietà, carità, condivisione".

Questa è la parte complicata: dobbiamo riempire il tir di 30 pedane di materiale, finora ne abbiamo provvedute 15, ne servono altre 15, abbiamo bisogno della collaborazione di tutti".

Di seguito la lista di ciò che serve

- ACQUA

- FETTE BISCOTTATE

- PASTA

- RISO

- LATTE A LUNGA CONSERVAZIONE

- OLIO DI SEMI

- CARTA IGIENICA

- PANNOLINI

- BISCOTTI

- FORMAGGI SOTTOVUOTO

- TONNO

- CARNE IN SCATOLA

- NUTELLA O SIMILE

- CONSERVE VARIE (CECI PISELLI FAGIOLI IN LATTINA)

- PRODOTTI PULIZIA ED IGIENE PERSONALE (es. bagnoschiuma, sapone, dentifrici, spazzolini, shampoo)

- CAFFÈ SOLUBILE, TE E CAMOMILLA

- MATERIALE MEDICO E PRIMO SOCCORSO (CEROTTI, BENDE, SIRINGHE,

VITAMINE)

- SACCHI A PELO

- PIUMONI, LENZUOLA, ASCUIGAMANI, TELI ANTIGELO, COPERTE

- MEDICINALI - ANTIBIOTICI - ANTINFIAMMATORI - PARACETAMOLO

...Meglio se già in cartoni.

Il punto raccolta presso la sede di Celebration Italia a Caserta, in via Santa Chiara 16, alle spalle della Pizzeria I Masanielli.

Giorni ed orari di raccolta

- Sabato dalle 9.00 alle 13 e dalle 14. alle 18

- Domenica dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 17 alle 20

- Lunedì e martedì dalle 9.00 alle 13 e dalle 14 alle 18

Anche l’Associazione “La motoTerapia” Domenica 06/03/2022 dalle 10.30 alle 12.30, presso la propria sede in Via Appia, 272 a Santa Maria a Vico, ha organizzato una raccolta di beni di prima necessità per la popolazione Ucraina.

L’invito è rivolto a tutti i motociclisti e Club motociclistici che vogliono aiutare la popolazione Ucraina. L’Associazione collaborerà con la Chiesa del buon Pastore di Caserta e in particolare con Padre don Antonello. L’iniziativa ha ricevuto il Patrocinio del Comune di Santa Maria a Vico.

L’intera raccolta sarà trasferita, con l’uso del furgone della stessa Associazione, alla Chiesa di don Antonello, che poi provvederà per il trasferimento in Ucraina.

L’Ass. La Mototerapia, inoltre, invita tutti coloro che possono, cittadini, aziende, cooperative ed Enti a partecipare alla raccolta potendo donare:

- indumenti invernali, anche tecnici (nuovi o in ottime condizioni)

- scarpe, anche tecniche (nuove o in ottime condizioni)

- Sacchi a pelo

- latte in polvere

- pannolini

- assorbenti

- scatolame vario a lunga conservazione

- coperte di lana ma anche in pile

- abbigliamento intimo (nuovo)

- farmaci e materiale di pronto soccorso, come cerotti, bende, disinfettanti, anti-dolorifici,

pomate, siringhe.

La raccolta avviene tutti i giorni dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 16,00 presso la sede dell’Associazione.

Si possono chiedere informazioni scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Il Comitato Città Domizia e l'Associazione C'entro hanno avviato una raccolta di generi alimentari in sostegno della popolazione Ucraina. L'iniziativa promossa dalla dott.ssa Emma Giannelli e supportata dalla Bethel Italia, sta coinvolgendo tantissimi cittadini.

Cesare Diana, Presidente di "Città Domizia" e Peppe Miele, Presidente di "C'entro", hanno individuato un sito di raccolta, mettendo in moto la macchina della solidarietà.

"Il punto di raccolta - hanno reso noto i Presidenti - è presso il Parco delle Rose, Pinetamare-Castelvolturno. Le derrate alimentari verranno raccolte giovedì 10 e venerdì 11 marzo, subito dopo trasportate a Leopoli e soggette a successivi smistamenti interni.

Ringraziamo tutti i castellani che hanno aderito in modo celere e hanno partecipato con umana sensibilità. Ogni donazione è un contributo fondamentale per fronteggiare la situazione drammatica che ha travolto la popolazione ucraina. Castel Volturno si conferma una città solidale e con un cuore grande."