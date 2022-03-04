12:33:33 MONDRAGONE. “Sono davvero contento del livello di confronto che si sta sviluppando in questi giorni all’interno del Patto civico. Si parla di nuovi programmi per il nostro territorio e si discute in maniera costruttiva della nuova compagine politica cui affidare il governo della nostra città”.

Lo dichiara Giovanni Zannini, consigliere regionale del gruppo De Luca Presidente e ispiratore politico della larga compagine civica pronta a ricandidarsi alla guida amministrativa della Città di Mondragone.

“Ho avuto mandato di avviare nei prossimi giorni colloqui bilaterali per avanzare nel percorso di individuazione del nuovo Sindaco. Il Patto civico è aperto a nuove interlocuzioni con quanti (forze civiche e politiche) vogliano confrontarsi e contribuire fattivamente sul piano programmatico e sulla definizione della nuova governance amministrativa.

Ci confronteremo con tutti. Il Patto civico ha rappresentato un elemento di garanzia e di stabilità amministrativa in questi 5 anni e così sarà anche in futuro. Siamo aperti all’apporto di nuove idee e di obiettivi comuni per il bene del nostro territorio. Parlerò con tutti per contribuire con gli amici del Patto civico a garantire una compagine amministrativa che sappia essere la migliore sintesi tra continuità e rinnovamento. Ce la metteremo tutta per il bene di Mondragone”, conclude il presidente della VII Commissione Ambiente, Energia e Protezione Civile del Consiglio regionale della Campania.

Il Comitato Direttivo di Azione Mondragone registra con favore, nel superiore interesse della Città, l’intenzione del Patto Civico, espressa dall’On. Giovanni Zannini, di apertura a nuovi confronti con altre forze.

Azione contribuirà al dibattito in corso mettendo in evidenza il piano strategico e programmatico già evidenziato lo scorso 28 febbraio e che qui di seguito riproponiamo.

La squadra amministrativa (Consiglieri ed Assessori) deve essere di esempio alla Città per sobrietà di comportamenti, assunzione di responsabilità, capacità di ascolto e di comunicazione trasparente, nonché impegnarsi costantemente per accrescere la propria competenza.

IL Consiglio Comunale va valorizzato come luogo di discussione politica e di confronto costante anche con le forze di opposizione e deve essere convocato almeno una volta al mese.

I percettori del Reddito di Cittadinanza devono essere coinvolti a svolgere Servizio Pubblico.

Il rapporto con i Fornitori di beni e servizi deve essere improntato esclusivamente al rispetto dei contratti, all’efficacia ed alla qualità degli interventi e costantemente monitorato. Nessun discorso di ricaduta occupazionale delle attività può in alcun modo inficiare l’obiettivo di avere Servizi e Prodotti ben fatti ed in costante miglioramento.: il lavoro si crea solo se la Città si sviluppa, non in altri modi.

Il Bilancio Comunale è sull’orlo del dissesto. Occorre un’operazione verità verso la Città ed una politica di risanamento, ovviamente con una velocità di realizzazione compatibile con gli obiettivi amministrativi ed il contesto, ma che sia chiara e costante.

Siccome si potranno fare poche cose, è necessario darsi delle priorità e spiegarle bene. Ad esempio, per rinforzare il settore turistico (che riteniamo una delle leve di sviluppo per Mondragone) è chiaro che la zona mare dovrà essere oggetto di interventi più che altre zone. Questo va spiegato bene, non è pensabile fare interventi a pioggia sul territorio, un po’ qua ed un po’ là: vanno concentrati gli sforzi e spiegato il perché.

L’amministrazione riesce a fare le cose se gli uffici funzionano. Serve una gestione professionalizzata secondo le corrette tecniche ed esclusivamente applicando misurazioni oggettive e meritocrazia, non esistono altri criteri di valutazione.

DIRETTIVO CITTADINO Mondragone in Azione – 04 Marzo 2022