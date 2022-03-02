mucherino
piscitelli
catone kona
piccerillo
catone tucson
come si vota
BCC mi curo
villano
aveta
grimaldi

Pin It
Whatsapp

13:02:45 Il presidente della VII Commissione permanente Ambiente, Energia e Protezione Civile del Consiglio Regionale della Campania, Giovanni Zannini, ha effettuato una visita istituzionale presso l’impianto di depurazione regionale sito in Marcianise.

Accompagnato dagli esperti Giovanni Perillo e Francesco Della Corte, ed accolto da Francesco Rodriguez, direttore generale di COGEI, Francesco Casertano, amministratore CODEMAR, e Gaetano Lionetti, direttore dell’impianto, nonché da Giulio Espero, direttore dei lavori, il presidente Zannini ha potuto visitare l’impianto nella sua complessità, soffermandosi in particolar modo sulle moderne modalità di telegestione e controllo.

Ha, altresì, visionato i settori di nuova costruzione, in particolar modo quelli della disinfezione e dell’essiccamento fanghi, la cui implementazione consente all’impianto performance ambientali perfettamente in linea con le normative di settore. 

“La Commissione Ambiente ha constatato l’efficienza delle nuove tecnologie di depurazione, oltre che i vari processi attuati sia per le acque reflue che per i fanghi, ed ha potuto confrontarsi con i dirigenti e con le maestranze impegnate nella gestione dell’impianto.

La Regione Campania è pronta a sostenere ogni progetto innovativo e di miglioramento dell’impianto, tanto che, già dalla prossima settimana, promuoveremo incontri finalizzati all’individuazione di progetti specifici ed efficienti da inserire nel PNRR. Ecco perché ora c’è bisogno di lavorare tutti insieme per intercettare 13 mln di euro per la rifunzionalizzazione dell’impianto a valere sui fondi PNRR”, ha dichiarato Zanini a margine della visita presso l’impianto regionale di depurazione. 

FIAS_CASERTA
open day
icauto_2023_250x250

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Novembre 2025
DLMMGVS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Articoli più letti

Prev Next

Reddito di dignità, inclusione e scuole…

18-11-2025 Hits:433 speciale elezioni La Redazione

16:50:47 Reddito di dignità, salario minimo negli appalti regionali, dignità e sicurezza sul lavoro, rilancio delle periferie. Sono solo alcuni dei temi affrontati da Raffaele Aveta, candidato alle prossime elezioni...

Read more

L’APPUNTAMENTO - CNA Campania Nord al …

10-11-2025 Hits:269 Campania Focus La Redazione

10:02:32 In un mercato sempre più complesso per le imprese del settore termoidraulico, CNA Campania Nord conferma il suo ruolo di partner affidabile e riferimento costante, promuovendo iniziative di formazione...

Read more

SERIE A - Bologna-Torino: i rossoblu osp…

29-10-2025 Hits:301 Sport La Redazione

12:26:58 La Serie A dà spazio anche al turno infrasettimanale valido per la 9^ giornata del girone d’andata del massimo campionato italiano. Squadre dunque in campo non solo nel weekend...

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next