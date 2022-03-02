11:13:51 Un martedì grasso all'insegna dell'allegria e del divertimento a Caturano di Macerata Campania.

L'Oratorio San Marcello Martire, con i suoi animatori, ha organizzato un CARNEVALE dedicato ai tanti bambini accorsi, donando a grandi e piccini presenti, quel pizzico di serenità e spensieratezza che in questo periodo delicato che stiamo vivendo è difficile da trovare.

Nell'accogliere i bambini e i genitori, il gruppo oratorio ha offerto, con grande entusiasmo, tanto divertimento. Il programma è iniziato nel cortile del centro parrocchiale Colorizio, dove i bambini si sono cimentati nella rottura della classica pignatta, ma subito dopo hanno dovuto affrontare un percorso di abilità, alternando tra un gioco e l'altro la prova del ballo, fino ad arrivare alla degustazione di dolci caratteristici del carnevale.

Il finale della serata si è concluso con la donazione ad ogni mascherina presente di un gadget. Che dire! Una bella giornata allegra per i tanti bambini di Caturano e non solo. Intanto, la bella stagione si avvicina e diverse attività dell'Oratorio riprenderanno, offrendo come sempre ai bambini la gioia del divertimento.