16:44:53 I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Castel Volturno, a seguito di formale denuncia orale relativa a fatti e circostanze riconducibili ad un presunto reato di abbandono di cuccioli di cane avvenuto in Castel Volturno alla via Domitiana all’altezza del Km33,50, si sono portati presso il luogo segnalato, accertando effettivamente la presenza di n. 7 cuccioli di cane all’interno di una scatola e abbandonati nei pressi di un attività commerciale.

Immediatamente sono stati fatti intervenire i medici veterinari dell’A.S.L. che hanno visitato e prelevato gli animali affidandoli, previa microchippatura, alla struttura di ricovero cani randagi convenzionata con il comune di Castel Volturno.

I militari, esaminati i filmati delle videoregistrazioni raccolte dai sistemi di videosorveglianza presenti in zona, sono riusciti a risalire all’autore dell’azione criminosa, che ha abbandonato i sette cuccioli dei cani di razza meticcia, dell’età presunta di circa 20-30 giorni di vita, all’interno di un cartone con una coperta sul fondo ed una ciotola di mangime.

Successivamente rintracciato il proprietario dei cuccioli è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di abbandono di animali.

I cuccioli in buone condizioni di salute, nel rispetto delle norme e procedure vigenti, fatti salvi eventuali provvedimenti cautelari, potranno essere affidati a partire dal 20 marzo rivolgendosi alla predetta struttura “Il Canile SD S.r.l.” in Castel Volturno – Tel. 0823.853511 – 334.1273834 – 331.2144963, dove sono ricoverati numerosissimi esemplari di cani tra cui anche altri cuccioli in attesa di trovare famiglia.