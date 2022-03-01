14:51:29 Scende a 11.937 il numero dei positivi al Coronavirus in provincia di Caserta. Sono 787 i casi in meno rispetto a ieri grazie 1660 guariti a fronte degli 879 nuovi positivi.
La notizia peggiore è, però, rappresentata dalla vittime con ancora sei decessi.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 984 casi seguito da Maddaloni, con 639 casi
611 i casi a Marcianise,
609 i casi a Aversa
419 i casi a Orta di Atella,
382 i casi a San Nicola la Strada,
368 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
325 i casi a Frignano,
320 i casi a Casal di Principe,
284 i casi a San Felice a Cancello,
281 i casi a Gricignano d’Aversa,
254 i casi a Trentola Ducenta,
245 i casi a Capua,
244 i casi a Santa Maria a Vico,
241 i casi a Castel Volturno,
240 i casi a Lusciano,
237 i casi a Mondragone,
199 i casi a Villa Literno,
195 i casi a Sant’Arpino,
193 i casi a Sessa Aurunca,
191 i casi a Parete,
188 i casi a San Cipriano d’Aversa,
187 i casi a San Marcellino, San Prisco,
180 i casi a Capodrise,
179 i casi a Teverola,
178 i casi a Piedimonte Matese,
162 i casi a Casagiove,
144 i casi a Macerata Campania,
143 i casi a Succivo,
120 i casi a Casapulla,
135 i casi a Cesa,
113 i casi a Casaluce,
109 i casi a Bellona, Teano,
102 i casi a Vitulazio,
100 i casi a Recale,
94 i casi a Curti,
92 i casi a Frignano,
89 i casi a Portico di Caserta,
86 i casi a Alife,
81 i casi a Carinaro,
80 i casi a San Marco Evangelista,
77 i casi a Cervino,
76 i casi a Villa di Briano,
74 i casi a Arienzo, Sparanise,
73 i casi a Carinola,
72 i casi a Vairano Patenora,
70 i casi a Grazzanise,
68 i casi a San Tammaro,
64 i casi a Alvignano,
62 i casi a Pignataro Maggiore,
60 i casi a Cellole,
59 i casi a Caiazzo, Calvi Risorta,
58 i casi a Pietramelara,
55 i casi a Falciano del Massico,
54 i casi a Francolise,
48 i casi a Casapesenna,
42 i casi a Formicola,
37 i casi a Baia e Latina, Castel Morrone,
34 i casi a Cancello ed Arnone,
33 i casi a Mignano Monte Lungo,
32 i casi a Ruviano,
30 i casi a San Potito Sannitico,
29 i casi a Pietravairano,
28 i casi a Gioia Sannitica, Pontelatone,
27 i casi a Camigliano, Capriati al Volturno, Presenzano,
25 i casi a Dragoni, Pratella,
23 i casi a Liberi, Valle di Maddaloni,
22 i casi a Pastorano, Rocca d’Evandro,
21 i casi a Riardo,
20 i casi a Castello del Matese, Santa Maria la Fossa,
18 i casi a Roccamonfina, Sant’Angelo d’Alife,
17 i casi a Ailano,
16 i casi a Marzano Appio,
15 i casi a Castel Campagnano,
14 i casi a Piana di Monte Verna, Prata Sannita,
13 i casi a San Pietro Infine,
12 i casi a Raviscanina,
11 i casi a Giano Vetusto,
10 i casi a Tora e Piccilli,
9 i casi a Caianello, Castel di Sasso, Rocchetta e Croce,
8 i casi a Valle Agricola,
6 i casi a Gallo Matese, Letino,
5 i casi a Conca della Campania, San Gregorio Matese,
4 i casi a Roccaromana,
3 i casi a Ciorlano, Fontegreca, Galluccio,
2 i casi a Gioia Sannitica.