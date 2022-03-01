mucherino
14:51:29 Scende a 11.937 il numero dei positivi al Coronavirus in provincia di Caserta. Sono 787 i casi in meno rispetto a ieri grazie 1660 guariti a fronte degli 879 nuovi positivi.

La notizia peggiore è, però, rappresentata dalla vittime con ancora sei decessi.

 

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 984 casi seguito da Maddaloni, con 639 casi

611 i casi a Marcianise,

609 i casi a Aversa

419 i casi a Orta di Atella,

382 i casi a San Nicola la Strada,

368 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

325 i casi a Frignano,

320 i casi a Casal di Principe,

284 i casi a San Felice a Cancello,

281 i casi a Gricignano d’Aversa,

254 i casi a Trentola Ducenta,

245 i casi a Capua,

244 i casi a Santa Maria a Vico,

241 i casi a Castel Volturno,

240 i casi a Lusciano,

237 i casi a Mondragone,

199 i casi a Villa Literno,

195 i casi a Sant’Arpino,

193 i casi a Sessa Aurunca,

191 i casi a Parete,

188 i casi a San Cipriano d’Aversa,

187 i casi a San Marcellino, San Prisco,

180 i casi a Capodrise, 

179 i casi a Teverola,

178 i casi a Piedimonte Matese,

162 i casi a Casagiove,

144 i casi a Macerata Campania,

143 i casi a Succivo,

120 i casi a Casapulla,

135 i casi a Cesa,

113 i casi a Casaluce,

109 i casi a Bellona, Teano,

102 i casi a Vitulazio,

100 i casi a Recale,

94 i casi a Curti,

92 i casi a Frignano,

89 i casi a Portico di Caserta,

86 i casi a Alife,

81 i casi a Carinaro,

80 i casi a San Marco Evangelista,

77 i casi a Cervino,

76 i casi a Villa di Briano,

74 i casi a Arienzo, Sparanise,

73 i casi a Carinola,

72 i casi a Vairano Patenora,

70 i casi a Grazzanise,

68 i casi a San Tammaro,

64 i casi a Alvignano, 

62 i casi a Pignataro Maggiore,

60 i casi a Cellole,

59 i casi a Caiazzo, Calvi Risorta,

58 i casi a Pietramelara,

55 i casi a Falciano del Massico,

54 i casi a Francolise,

48 i casi a Casapesenna,

42 i casi a Formicola,

37 i casi a Baia e Latina, Castel Morrone,

34 i casi a Cancello ed Arnone,

33 i casi a Mignano Monte Lungo,

32 i casi a Ruviano,

30 i casi a San Potito Sannitico,

29 i casi a Pietravairano,

28 i casi a Gioia Sannitica, Pontelatone,

27 i casi a Camigliano, Capriati al Volturno, Presenzano,

25 i casi a Dragoni, Pratella,

23 i casi a Liberi, Valle di Maddaloni,

22 i casi a Pastorano, Rocca d’Evandro,

21 i casi a Riardo,

20 i casi a Castello del Matese, Santa Maria la Fossa,

18 i casi a Roccamonfina, Sant’Angelo d’Alife,

17 i casi a Ailano, 

16 i casi a Marzano Appio,

15 i casi a Castel Campagnano,

14 i casi a Piana di Monte Verna, Prata Sannita, 

13 i casi a San Pietro Infine,

12 i casi a Raviscanina,

11 i casi a Giano Vetusto, 

10 i casi a Tora e Piccilli,

9 i casi a Caianello, Castel di Sasso, Rocchetta e Croce,

8 i casi a Valle Agricola,

6 i casi a Gallo Matese, Letino,

5 i casi a Conca della Campania, San Gregorio Matese,

4 i casi a Roccaromana,

3 i casi a Ciorlano, Fontegreca, Galluccio,

2 i casi a Gioia Sannitica.

