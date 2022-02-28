mucherino
17:42:10 Continua a calare il numero dei positivi in Terra di Lavoro. Sono cento i casi in meno nelle ultime 24 ore (330 guariti contro 233 nuovi positivi) per un totale di 12724.

Purtroppo sono ancora tre i morti.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 1.035 casi seguito da Marcianise, con 667 casi

666 i casi a Maddaloni,

658 i casi a Aversa

435 i casi a Orta di Atella,

411 i casi a San Nicola la Strada,

395 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

348 i casi a Casal di Principe,

325 i casi a Frignano,

308 i casi a Gricignano d’Aversa,

296 i casi a San Felice a Cancello,

273 i casi a Trentola Ducenta,

269 i casi a Capua,

256 i casi a Lusciano,

252 i casi a Castel Volturno, 

246 i casi a Santa Maria a Vico,

245 i casi a Mondragone,

213 i casi a San Prisco, Villa Literno,

207 i casi a Sessa Aurunca,

205 i casi a San Cipriano d’Aversa, 

204 i casi a Sant’Arpino,

203 i casi a Capodrise,

199 i casi a Parete,

197 i casi a San Marcellino,

181 i casi a Piedimonte Matese,

180 i casi a Teverola,

179 i casi a Casagiove,

165 i casi a Macerata Campania,

154 i casi a Succivo,

146 i casi a Cesa,

128 i casi a Casaluce,

127 i casi a Teano,

120 i casi a Bellona, Casapulla,

119 i casi a Vitulazio,

114 i casi a Frignano,

103 i casi a Portico di Caserta, Recale,

98 i casi a Curti,

89 i casi a Villa di Briano,

88 i casi a Alife,

87 i casi a San Marco Evangelista,

84 i casi a Carinaro,

83 i casi a Grazzanise,

81 i casi a Cervino,

79 i casi a Carinola,

77 i casi a Vairano Patenora,

76 i casi a Sparanise,

73 i casi a Arienzo,

72 i casi a San Tammaro,

66 i casi a Cellole, Pietramelara, 

64 i casi a Pignataro Maggiore,

63 i casi a Alvignano, Caiazzo,

61 i casi a Francolise,

58 i casi a Calvi Risorta,

57 i casi a Casapesenna,

54 i casi a Falciano del Massico,

44 i casi a Formicola,

41 i casi a Castel Morrone,

36 i casi a Baia e Latina,

31 i casi a Cancello ed Arnone,

30 i casi a Mignano Monte Lungo, Pietravairano,

29 i casi a Pastorano, San Potito Sannitico,

28 i casi a Gioia Sannitica,

27 i casi a Dragoni, Pontelatone,

26 i casi a Presenzano, Ruviano,

25 i casi a Camigliano, Rocca d’Evandro,

24 i casi a Pratella, Valle di Maddaloni,

23 i casi a Santa Maria la Fossa,

22 i casi a Capriati al Volturno, Liberi,

21 i casi a Sant’Angelo d’Alife,

20 i casi a Roccamonfina,

19 i casi a Riardo,

18 i casi a Castello del Matese,

17 i casi a Marzano Appio,

16 i casi a Ailano, Castel Campagnano,

14 i casi a Piana di Monte Verna, Prata Sannita, San Pietro Infine,

11 i casi a Caianello, Raviscanina, Tora e Piccilli,

10 i casi a Castel di Sasso,

9 i casi a Giano Vetusto, Letino, Rocchetta e Croce,

7 i casi a Gallo Matese, Valle Agricola,

6 i casi a San Gregorio Matese,

5 i casi a Conca della Campania,

4 i casi a Galluccio,

3 i casi a Fontegreca, Roccaromana,

2 i casi a Ciorlano, Gioia Sannitica.

