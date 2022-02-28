17:42:10 Continua a calare il numero dei positivi in Terra di Lavoro. Sono cento i casi in meno nelle ultime 24 ore (330 guariti contro 233 nuovi positivi) per un totale di 12724.
Purtroppo sono ancora tre i morti.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 1.035 casi seguito da Marcianise, con 667 casi
666 i casi a Maddaloni,
658 i casi a Aversa
435 i casi a Orta di Atella,
411 i casi a San Nicola la Strada,
395 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
348 i casi a Casal di Principe,
325 i casi a Frignano,
308 i casi a Gricignano d’Aversa,
296 i casi a San Felice a Cancello,
273 i casi a Trentola Ducenta,
269 i casi a Capua,
256 i casi a Lusciano,
252 i casi a Castel Volturno,
246 i casi a Santa Maria a Vico,
245 i casi a Mondragone,
213 i casi a San Prisco, Villa Literno,
207 i casi a Sessa Aurunca,
205 i casi a San Cipriano d’Aversa,
204 i casi a Sant’Arpino,
203 i casi a Capodrise,
199 i casi a Parete,
197 i casi a San Marcellino,
181 i casi a Piedimonte Matese,
180 i casi a Teverola,
179 i casi a Casagiove,
165 i casi a Macerata Campania,
154 i casi a Succivo,
146 i casi a Cesa,
128 i casi a Casaluce,
127 i casi a Teano,
120 i casi a Bellona, Casapulla,
119 i casi a Vitulazio,
114 i casi a Frignano,
103 i casi a Portico di Caserta, Recale,
98 i casi a Curti,
89 i casi a Villa di Briano,
88 i casi a Alife,
87 i casi a San Marco Evangelista,
84 i casi a Carinaro,
83 i casi a Grazzanise,
81 i casi a Cervino,
79 i casi a Carinola,
77 i casi a Vairano Patenora,
76 i casi a Sparanise,
73 i casi a Arienzo,
72 i casi a San Tammaro,
66 i casi a Cellole, Pietramelara,
64 i casi a Pignataro Maggiore,
63 i casi a Alvignano, Caiazzo,
61 i casi a Francolise,
58 i casi a Calvi Risorta,
57 i casi a Casapesenna,
54 i casi a Falciano del Massico,
44 i casi a Formicola,
41 i casi a Castel Morrone,
36 i casi a Baia e Latina,
31 i casi a Cancello ed Arnone,
30 i casi a Mignano Monte Lungo, Pietravairano,
29 i casi a Pastorano, San Potito Sannitico,
28 i casi a Gioia Sannitica,
27 i casi a Dragoni, Pontelatone,
26 i casi a Presenzano, Ruviano,
25 i casi a Camigliano, Rocca d’Evandro,
24 i casi a Pratella, Valle di Maddaloni,
23 i casi a Santa Maria la Fossa,
22 i casi a Capriati al Volturno, Liberi,
21 i casi a Sant’Angelo d’Alife,
20 i casi a Roccamonfina,
19 i casi a Riardo,
18 i casi a Castello del Matese,
17 i casi a Marzano Appio,
16 i casi a Ailano, Castel Campagnano,
14 i casi a Piana di Monte Verna, Prata Sannita, San Pietro Infine,
11 i casi a Caianello, Raviscanina, Tora e Piccilli,
10 i casi a Castel di Sasso,
9 i casi a Giano Vetusto, Letino, Rocchetta e Croce,
7 i casi a Gallo Matese, Valle Agricola,
6 i casi a San Gregorio Matese,
5 i casi a Conca della Campania,
4 i casi a Galluccio,
3 i casi a Fontegreca, Roccaromana,
2 i casi a Ciorlano, Gioia Sannitica.