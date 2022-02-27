10:21:52 Il Partito Repubblicano Italiano si rinforza in provincia di Caserta con Pasquale Zannini nominato Reponsabile Provinciale organizzativo.

Grande exploit del Partito Repubblicano Italiano in Provincia di Caserta. Da oggi entra nella Segreteria Provinciale Pasquale Zannini che ha ricevuto dal Segretario Regionale della Campania avvocato Salvatore Piro la nomina di Responsabile Provinciale Organizzativo per Caserta e Provincia. Entusiasta il Segretario Provinciale avvocato Arnaldo Gadola che afferma: "Pasquale Zannini già nel passato ha ricoperto ruoli importanti e di primo ordine nella Segreteria Provinciale del Partito Repubblicano.

Il suo ritorno e soprattutto ingresso con una carica importante rinforza in gran parte il Pri nella nostra provincia di Caserta. Una persona che riesce a coinvolgere professionisti e non, sia di sesso maschile e sia di sesso femminile di qualsiasi ceto sociale. Sono altresì molto contento e fiducioso che Pasquale Zannini fornirà un grosso contributo alla causa del Partito Repubblicano".

Da rilevare l'ingresso nel partito anche del medico dottor Antonio Passaretta che ha ricevuto il ruolo di Commissario cittadino per la città di Caserta.