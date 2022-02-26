mucherino
piscitelli
catone kona
piccerillo
catone tucson
BCC mi curo
villano
aveta
grimaldi

Pin It
Whatsapp

18:45:18 Anche la città di Caserta è stata interessata dall'emergenza neve. A seguito dell'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania, il gruppo comunale dei volontari coordinato da Francesco Brancaccio

 - su attivazione del sindaco Carlo Marino e dell'assessore Massimiliano Marzo, in accordo con il dirigente della Polizia Municipale Luigi De Simone - sono entrati in azione per contrastare la formazione di ghiaccio sulle strade collinari. In particolare i volontari di Protezione Civile sono intervenuti sulla Strada Provinciale 213 e a Casertavecchia, dove sono stati impegnati nello spargimento di sale antigelo lungo le strade più a rischio. 

Nel pomeriggio, il Borgo è stato letteralmente coperto dalla neve con immagini suggestive anche se fuori stagione.

Nel corso dell'intervento - che ha visto coinvolti sei volontari del nucleo comunale casertano - i volontari hanno anche salvato un cucciolo di cane abbandonato ai margini della Strada Panoramica per Casertavecchia. 

Ricordiamo che è in corso, fino alle ore 8 di domenica 27 febbraio, l'allerta meteo della Protezione Civile della Regione Campania per neve e possibili gelate notturne.

 

FIAS_CASERTA
zannini
icauto_2023_250x250

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Novembre 2025
DLMMGVS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Articoli più letti

Prev Next

L’APPUNTAMENTO - CNA Campania Nord al …

10-11-2025 Hits:195 Campania Focus La Redazione

10:02:32 In un mercato sempre più complesso per le imprese del settore termoidraulico, CNA Campania Nord conferma il suo ruolo di partner affidabile e riferimento costante, promuovendo iniziative di formazione...

Read more

SERIE A - Bologna-Torino: i rossoblu osp…

29-10-2025 Hits:256 Sport La Redazione

12:26:58 La Serie A dà spazio anche al turno infrasettimanale valido per la 9^ giornata del girone d’andata del massimo campionato italiano. Squadre dunque in campo non solo nel weekend...

Read more

LA NOVITA' - Saporedivino: il piacere de…

28-10-2025 Hits:436 Gusto La Redazione

21:54:27 Nel cuore di Casagiove, in viale Trieste 50, nasce Saporedivino, un locale che celebra il piacere del buon vino e della convivialità.

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next