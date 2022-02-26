18:45:18 Anche la città di Caserta è stata interessata dall'emergenza neve. A seguito dell'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania, il gruppo comunale dei volontari coordinato da Francesco Brancaccio

- su attivazione del sindaco Carlo Marino e dell'assessore Massimiliano Marzo, in accordo con il dirigente della Polizia Municipale Luigi De Simone - sono entrati in azione per contrastare la formazione di ghiaccio sulle strade collinari. In particolare i volontari di Protezione Civile sono intervenuti sulla Strada Provinciale 213 e a Casertavecchia, dove sono stati impegnati nello spargimento di sale antigelo lungo le strade più a rischio.

Nel pomeriggio, il Borgo è stato letteralmente coperto dalla neve con immagini suggestive anche se fuori stagione.

Nel corso dell'intervento - che ha visto coinvolti sei volontari del nucleo comunale casertano - i volontari hanno anche salvato un cucciolo di cane abbandonato ai margini della Strada Panoramica per Casertavecchia.

Ricordiamo che è in corso, fino alle ore 8 di domenica 27 febbraio, l'allerta meteo della Protezione Civile della Regione Campania per neve e possibili gelate notturne.