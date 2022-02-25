mucherino
19:05:20 La Campania passa formalmente in "zona bianca".

E' un risultato importante che conferma l'efficacia della linea anti-Covid seguita dalla Regione.

La prudenza e il rigore hanno prodotto il loro risultato". Così, in una nota, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. 

"Ci avviamo verso la vita normale. Aprire tutto ma aprire per sempre: questa è stata la nostra scelta. Adesso - spiega - dobbiamo pensare al rilancio pieno delle attività economiche e dobbiamo incentivare da subito la nuova stagione turistica. Nel frattempo è utile mantenere sempre un atteggiamento di grande prudenza, per evitare sorprese nel prossimo autunno". "Ringrazio i nostri concittadini che hanno dato prova di grande responsabilità, e tutto il personale sanitario che ha consentito alla Campania di reggere meglio di tutte le regioni la sfida contro il virus, facendo sì che, pur avendo migliaia e migliaia di dipendenti in meno, rimanessimo con il numero più basso di cittadini deceduti per il Covid", conclude.

 

