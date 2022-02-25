13:19:50 Air Campania a sostegno della mobilitazione dell’Italia e dell’Europa per la pace.

Per tre giorni, da oggi a domenica, i bus della flotta dell’azienda regionale di trasporto su gomma viaggeranno proiettando sui display messaggi di pace.

Sui pullman, a rotazione, compariranno le scritte: «La pace si afferma solo con la pace», frase pronunciata da Paolo VI nel 1976 in occasione della IX giornata mondiale della pace e rilanciata da Papa Francesco nell’omelia del 2013 ai tempi del conflitto in Siria; una incitazione alla pace contro la guerra; una esortazione in dialetto per accentuare il potenziale espressivo della frase e sostenere le ragioni dello stop alla guerra.

Tre messaggi di solidarietà e di vicinanza ai cittadini ucraini, che in queste ore sono martoriati dal conflitto.

«Abbiamo voluto esprimere così la nostra vicinanza al popolo dell’Ucraina, nella speranza che cessino quanto prima le ostilità. Il nostro è un messaggio di solidarietà ai bambini, alle donne e agli uomini di questi territori, vittime innocenti dell’orrore di questa guerra. Siamo contro ogni genere di conflitto e non possiamo restare in silenzio rispetto a quanto sta accadendo», ha dichiarato l’Amministratore Unico, Anthony Acconcia.