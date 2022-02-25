11:58:56 E’ tutto pronto per un maxi-intervento da oltre ventisei milioni di euro per l’adeguamento e la messa in sicurezza dell’ospedale di Marcianise.

Si è, infatti chiusa la fase istruttoria con l’Asl che ha ottenuto il via libera per il maxi piano di lavori dal comandante provinciale dei vigili del fuoco, dalla commissione D.G.R.C., dalla società di verifica P.C.Q. così come prevede dalla normativa vigente.

In data 18 febbraio, poi, il Comune di Marcianise ha rilasciato il permesso a costruire con concessione 22/2022 che rappresentava l’ultimo tassello per poter chiudere l’iter amministrativo.

Definito anche il quadro economico degli interventi.

Le maggiori risorse arriveranno dallo Stato che per l’ospedale di Marcianise ha stanziato la bellezza di 21 milioni e 850mila euro.

Importante è anche l’investimento che farà direttamente l’Asl Caserta che ha stanziato 3 milioni e 632mila euro.

Anche la Regione Campania farà la sua parte con un investimento di un milione e 150mila euro per una spesa totale di 26 milioni 632mila euro.

Il direttore generale dell’Asl Ferdinando Russo ha approvato il piano di interventi che prevede il completamento di una struttura che arriverà ad avere ben 183 posti letto. Definito anche il quadro dei servizi che sarà in grado di offrire l’ospedale di Marcianise.

Venti, invece, saranno i posti letto assegnati rispettivamente a Chirurgia Generale, Medicina Generale, Ortopedia e Traumatologia, Ostetricia e Ginecologia per i Lungodegenti. Scende a diciotto, invece, il numero dei posti letto che avrà il reparto di Psichiatria.

La Cardiologia avrà 10 posti così come la pediatria.

Otto, invece, i posti letto per Urologia e per Gastroenterologia. Scendono a sei i posti letto per Oculistica, Neurologia, Terapia intensiva e Unità Coronarica.

Il nuovo assetto dell’ospedale si chiude con il reparto di otorinolaringoiatria a cui andranno cinque posti letto.

Ora si dovrà procedere con l’inizio dei lavori che segneranno un punto di svolta per l’ospedale di Marcianise che, sin dalla sua apertura, attendeva di poter realmente diventare centrale nel sistema sanitario della provincia di Caserta.

I 183 posti letto, il complesso piano di investimenti e l’azione di ammodernamento potrebbero portare a questo risultato con la soddisfazione di un’area vasta che abbraccia anche parte del napoletano che è servita dal nosocomio della città di Marcianise. Nelle prossime ore se ne saprà di più sull’inizio dei lavori.

«Cambia volto l'ospedale di Marcianise, sul quale saranno effettuati interventi migliorativi per un totale di 26 milioni di euro: il nosocomio sarà in grado di accogliere complessivamente 183 posti letto. A definire il nuovo assetto una delibera (la n. 243/22) adottata ieri dall'Asl che ha approvato il progetto definito dei lavori da svolgere – ha sottolineato il direttore generale Ferdinando Russo -

I lavori di adeguamento del presidio "Anastasia Guerriero" di Marcianise rientrano nel programma regionale degli interventi edilizia sanitaria che prevede un finanziamento per l'Asl di Caserta destinato proprio al "completamento e messa a norma del P.O. di Marcianise". Originariamente i posti letto previsti a Marcianise erano 158, che però sono stati successivamente portati a 183 dal Piano Regionale di Programmazione della Rete Ospedaliera. Il passo successivo è stato rappresentato dalla redazione del progetto definitivo, seguito pochi giorni fa dal permesso di costruire rilasciato dal Comune di Marcianise. Ieri quindi la delibera di approvazione del progetto definitivo da parte di questa Azienda che ha trasmesso il carteggio alla Regione Campania per l'ammissione al finanziamento.

La somma complessiva che sarà utilizzata per i lavori è di 26 milioni e 632mila euro, dei quali circa 22 milioni saranno a carico dello Stato, un milione e 150 mila euro sarà a carico della Regione Campania ed i rimanenti 3 milioni e 632 mila euro graveranno direttamente sul bilancio dell' Asl. Ecco l'elenco dei posti letto che al termine saranno messi a disposizione dei pazienti: Cardiologia lO; Chirurgia Generale 20; Medicina Generale 20; Neurologia 6; Oculistica 6; Ortopedia e Traumatologia 20; Ostetricia e Ginecologia 20; Otorinolaringoiatria 5; Pediatria 10; Psichiatria 18; Urologia 8; Terapia intensiva 6; Unità Coronarica 6; Gastroenterologia 8; Lungodegenti 20 per un totale di 183 posti.

Più in generale il presidio di Marcianise viene interessato, già da alcuni mesi, da grandi opere di aggiornamento. È prevista per le prossime settimane infatti l'inaugurazione di due nuovi reparti: quello di terapia intensiva ed il centro di oncofertilità. Si tratta di due nuove strutture situate entrambe al primo piano del nosocomio. L'Ufficio tecnico manutentivo di edilizia ospedaliera dell' Asl di Caserta inoltre sta provvedendo all'installazione di una nuova risonanza magnetica "3 Tesla" oltre che di un ampliamento del parcheggio, i cui lavori inizieranno tra pochi giorni.

Il rinnovo che stiamo portando avanti nell'Ospedale di Marcianise, voluto fortemente dal Presidente Vincenzo De Luca, risponde all' esigenza di trasformare questo presidio in un centro di eccellenza pensato per venire incontro ai bisogni dei cittadini. Le dotazioni e gli strumenti di cui stiamo dotando il nosocomio sono tutti all'avanguardia a livello nazionale».