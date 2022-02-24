18:00:21 Continua ad essere la voce decessi quella più pesante nel report dell’Asl: nelle ultime 24 ore si sono, infatti, registrate altre tre vittime.
Attualmente i positivi sono 14302, 545 in meno rispetto a ieri grazie ai 1310 guariti a fronte di 768 nuovi casi.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 1.151 casi seguito da Marcianise, con 731 casi
719 i casi a Aversa,
708 i casi a Maddaloni,
486 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
482 i casi a Orta di Atella,
432 i casi a San Nicola la Strada,
394 i casi a Casal di Principe,
357 i casi a Trentola Ducenta,
348 i casi a Gricignano d’Aversa,
325 i casi a Frignano,
310 i casi a San Felice a Cancello,
302 i casi a Capua,
296 i casi a Lusciano,
283 i casi a Mondragone,
277 i casi a Santa Maria a Vico,
274 i casi a Castel Volturno,
243 i casi a San Marcellino,
238 i casi a San Cipriano d’Aversa,
232 i casi a San Prisco,
231 i casi a Villa Literno,
226 i casi a Sant’Arpino,
223 i casi a Sessa Aurunca,
219 i casi a Casagiove,
218 i casi a Parete,
215 i casi a Capodrise,
194 i casi a Teverola,
185 i casi a Teano,
184 i casi a Macerata Campania,
183 i casi a Piedimonte Matese,
177 i casi a Succivo,
175 i casi a Cesa,
155 i casi a Casaluce,
152 i casi a Vitulazio,
133 i casi a Casapulla, Frignano,
126 i casi a Bellona,
122 i casi a Recale,
120 i casi a Portico di Caserta,
107 i casi a Villa di Briano,
105 i casi a Carinaro, Curti,
102 i casi a San Marco Evangelista,
97 i casi a Carinola,
95 i casi a Grazzanise,
91 i casi a Alife,
88 i casi a Cervino,
87 i casi a Calvi Risorta, Cellole,
82 i casi a Vairano Patenora,
81 i casi a San Tammaro,
79 i casi a Sparanise,
77 i casi a Alvignano,
75 i casi a Casapesenna,
74 i casi a Pietramelara,
72 i casi a Pignataro Maggiore,
70 i casi a Arienzo,
67 i casi a Falciano del Massico,
65 i casi a Francolise,
64 i casi a Caiazzo,
47 i casi a Cancello ed Arnone,
42 i casi a Castel Morrone,
39 i casi a Baia e Latina, Formicola,
36 i casi a Santa Maria la Fossa,
33 i casi a Capriati al Volturno,
32 i casi a Mignano Monte Lungo, Rocca d’Evandro,
30 i casi a Dragoni, Pietravairano,
27 i casi a Gioia Sannitica, San Potito Sannitico,
26 i casi a Pastorano,
24 i casi a Presenzano, Roccamonfina,
23 i casi a Pratella, Valle di Maddaloni,
22 i casi a Castello del Matese, Piana di Monte Verna, Pontelatone,
21 i casi a Camigliano, Sant’Angelo d’Alife,
20 i casi a Marzano Appio,
18 i casi a Ailano, Caianello,
16 i casi a Riardo,
15 i casi a Castel Campagnano, Liberi, Prata Sannita, Ruviano,
14 i casi a Raviscanina,
13 i casi a Castel di Sasso, San Pietro Infine,
11 i casi a Giano Vetusto, Tora e Piccilli,
10 i casi a Gallo Matese, Letino,
8 i casi a Galluccio, Rocchetta e Croce,
7 i casi a Valle Agricola,
6 i casi a Conca della Campania, San Gregorio Matese,
3 i casi a Roccaromana,
2 i casi a Ciorlano, Gioia Sannitica.
1 i casi a Fontegreca, Casa circondariale,