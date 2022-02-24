mucherino
18:00:21 Continua ad essere la voce decessi quella più pesante nel report dell’Asl: nelle ultime 24 ore si sono, infatti, registrate altre tre vittime.

Attualmente i positivi sono 14302, 545 in meno rispetto a ieri grazie ai 1310 guariti a fronte di 768 nuovi casi.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 1.151 casi seguito da Marcianise, con 731 casi

719 i casi a Aversa,

708 i casi a Maddaloni,

486 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

482 i casi a Orta di Atella,

432 i casi a San Nicola la Strada,

394 i casi a Casal di Principe,

357 i casi a Trentola Ducenta,

348 i casi a Gricignano d’Aversa,

325 i casi a Frignano,

310 i casi a San Felice a Cancello,

302 i casi a Capua,

296 i casi a Lusciano,

283 i casi a Mondragone,

277 i casi a Santa Maria a Vico,

274 i casi a Castel Volturno,

243 i casi a San Marcellino,

238 i casi a San Cipriano d’Aversa,

232 i casi a San Prisco,

231 i casi a Villa Literno,

226 i casi a Sant’Arpino, 

223 i casi a Sessa Aurunca,

219 i casi a Casagiove,

218 i casi a Parete,

215 i casi a Capodrise,

194 i casi a Teverola,

185 i casi a Teano,

184 i casi a Macerata Campania,

183 i casi a Piedimonte Matese,

177 i casi a Succivo,

175 i casi a Cesa,

155 i casi a Casaluce,

152 i casi a Vitulazio,

133 i casi a Casapulla, Frignano,

126 i casi a Bellona,

122 i casi a Recale,

120 i casi a Portico di Caserta,

107 i casi a Villa di Briano,

105 i casi a Carinaro, Curti,

102 i casi a San Marco Evangelista,

97 i casi a Carinola,

95 i casi a Grazzanise,

91 i casi a Alife,

88 i casi a Cervino,

87 i casi a Calvi Risorta, Cellole,

82 i casi a Vairano Patenora,

81 i casi a San Tammaro,

79 i casi a Sparanise,

77 i casi a Alvignano,

75 i casi a Casapesenna,

74 i casi a Pietramelara,

72 i casi a Pignataro Maggiore,

70 i casi a Arienzo,

67 i casi a Falciano del Massico,

65 i casi a Francolise,

64 i casi a Caiazzo,

47 i casi a Cancello ed Arnone,

42 i casi a Castel Morrone,

39 i casi a Baia e Latina, Formicola,

36 i casi a Santa Maria la Fossa,

33 i casi a Capriati al Volturno,

32 i casi a Mignano Monte Lungo, Rocca d’Evandro,

30 i casi a Dragoni, Pietravairano,

27 i casi a Gioia Sannitica, San Potito Sannitico,

26 i casi a Pastorano,

24 i casi a Presenzano, Roccamonfina,

23 i casi a Pratella, Valle di Maddaloni,

22 i casi a Castello del Matese, Piana di Monte Verna, Pontelatone,

21 i casi a Camigliano, Sant’Angelo d’Alife,

20 i casi a Marzano Appio,

18 i casi a Ailano, Caianello,

16 i casi a Riardo,

15 i casi a Castel Campagnano, Liberi, Prata Sannita, Ruviano,

14 i casi a Raviscanina,

13 i casi a Castel di Sasso, San Pietro Infine,

11 i casi a Giano Vetusto, Tora e Piccilli,

10 i casi a Gallo Matese, Letino,

8 i casi a Galluccio, Rocchetta e Croce, 

7 i casi a Valle Agricola,

6 i casi a Conca della Campania, San Gregorio Matese,

3 i casi a Roccaromana,

2 i casi a Ciorlano, Gioia Sannitica.

1 i casi a Fontegreca, Casa circondariale,

