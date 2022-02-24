mucherino
15:08:02 «Disagi domani per viaggiare sul Trasporto Pubblico Locale per il rinnovo del Contratto degli Autoferrotranvieri e per chiedere maggiori risorse per questo settore che durante l'emergenza sanitaria ha garantito la mobilità ai tanti che dovevano raggiungere il loro posto di lavoro.

Seppur previste risorse nel DL , non sono sufficienti a garantire un TPL efficiente e necessario, che ha subito una profonda crisi durante la pandemia, tipo per i mancati introiti.

Ma certamente non si può pensare di non rinnovare il Contratto di Settore degli Autoferrotranvieri. Le Associazioni Datoriali ASTRA, AGENS E ANAV non possono avere atteggiamenti dilatori per il rinnovo del Contratto.

Chiediamo scusa ai Cittadini e Clienti, in un momento difficile sull'Europa e del Mondo, ma pensare di non rinnovare il Contratto significa anche creare una condizione di difficoltà economica delle lavoratrici e dei lavoratori del Settore, visto anche l'altro costo della vita, con i vertiginosi aumenti dei servizi energetici».

Lo rende noto il segretario della Filt Cgil Angelo Lustro.

Ecco le fasce orarie garantite da AIR Campania sono: 6.00/8.00; 13.00/15.00; 17.00/19.00 per le altre aziende del Casertano le fasce di garanzia previste sono: 5.30/8.30 e 12.30/15.30.

