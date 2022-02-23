mucherino
piscitelli
catone kona
piccerillo
catone tucson
BCC mi curo
villano
aveta
grimaldi

Pin It
Whatsapp

11:45:34 Poche ore fa, in Gazzetta Ufficiale   stato pubblicato il DPCM 17 dicembre 2021, recante la “Ripartizione del Fondo per la progettazione territoriale”, che mette a disposizione oltre 161 milioni di euro a favore degli enti territoriali Comuni con popolazione complessiva inferiore a 30mila abitanti, Città  metropolitane e Province – del Mezzogiorno e delle regioni Umbria e Marche, al fine di indire concorsi volti ad acquisire progetti per partecipare ai bandi finanziati con le risorse del PNRR, dei fondi strutturali europei e di sviluppo e coesione.

Agli Enti territoriali del casertano – dichiara la deputata Margherita Del Sesto - sono stati assegnati contributi per complessivi 4,6 milioni di euro, che favoriranno la partecipazione sia ai bandi attuativi del PNRR, sia alla nuova programmazione dei Fondi strutturali e del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. Il DPCM – conclude la parlamentare – autorizza gli enti beneficiari ad avviare le procedure concorsuali e di affidamento previste dal Fondo, a pubblicare i bandi e a disporre gli affidamenti entro il prossimo 18 agosto 2022 .

I bandi saranno rivolti a professionisti, che potranno presentare progetti in ambito urbanistico o di innovazione sociale. In questo modo, gli Enti territoriali interessati disporranno di elaborati gi  pronti per partecipare all’assegnazione delle risorse nazionali ed europee.

FIAS_CASERTA
zannini
icauto_2023_250x250

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Novembre 2025
DLMMGVS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Articoli più letti

Prev Next

L’APPUNTAMENTO - CNA Campania Nord al …

10-11-2025 Hits:128 Campania Focus La Redazione

10:02:32 In un mercato sempre più complesso per le imprese del settore termoidraulico, CNA Campania Nord conferma il suo ruolo di partner affidabile e riferimento costante, promuovendo iniziative di formazione...

Read more

SERIE A - Bologna-Torino: i rossoblu osp…

29-10-2025 Hits:230 Sport La Redazione

12:26:58 La Serie A dà spazio anche al turno infrasettimanale valido per la 9^ giornata del girone d’andata del massimo campionato italiano. Squadre dunque in campo non solo nel weekend...

Read more

LA NOVITA' - Saporedivino: il piacere de…

28-10-2025 Hits:415 Gusto La Redazione

21:54:27 Nel cuore di Casagiove, in viale Trieste 50, nasce Saporedivino, un locale che celebra il piacere del buon vino e della convivialità.

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next