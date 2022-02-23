11:45:34 Poche ore fa, in Gazzetta Ufficiale stato pubblicato il DPCM 17 dicembre 2021, recante la “Ripartizione del Fondo per la progettazione territoriale”, che mette a disposizione oltre 161 milioni di euro a favore degli enti territoriali – Comuni con popolazione complessiva inferiore a 30mila abitanti, Città metropolitane e Province – del Mezzogiorno e delle regioni Umbria e Marche, al fine di indire concorsi volti ad acquisire progetti per partecipare ai bandi finanziati con le risorse del PNRR, dei fondi strutturali europei e di sviluppo e coesione.

Agli Enti territoriali del casertano – dichiara la deputata Margherita Del Sesto - sono stati assegnati contributi per complessivi 4,6 milioni di euro, che favoriranno la partecipazione sia ai bandi attuativi del PNRR, sia alla nuova programmazione dei Fondi strutturali e del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. Il DPCM – conclude la parlamentare – autorizza gli enti beneficiari ad avviare le procedure concorsuali e di affidamento previste dal Fondo, a pubblicare i bandi e a disporre gli affidamenti entro il prossimo 18 agosto 2022 .

I bandi saranno rivolti a professionisti, che potranno presentare progetti in ambito urbanistico o di innovazione sociale. In questo modo, gli Enti territoriali interessati disporranno di elaborati gi pronti per partecipare all’assegnazione delle risorse nazionali ed europee.