22:31:03 Risale, in Campania, il tasso di incidenza. Secondo i dati del Bollettino dell'Unità di crisi della Regione Campania, sono 6.116 i neo positivi al Covid su 47.692 test esaminati.
Ieri il tasso di incidenza era pari all'11,67%, oggi risale al 12,82%. Sette i decessi nelle ultime 48 ore; 15 deceduti in precedenza ma registrati ieri.
Negli ospedali si rialza leggermente il numero dei posti letto occupati nelle terapie intensive arrivando a 58 (+3 rispetto a ieri); leggero calo, invece, per la degenza con 982 posti letto occupati (-2 rispetto a ieri).