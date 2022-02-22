mucherino
piscitelli
catone kona
piccerillo
catone tucson
BCC mi curo
villano
aveta
grimaldi

Pin It
Whatsapp

22:31:03 Risale, in Campania, il tasso di incidenza. Secondo i dati del Bollettino dell'Unità di crisi della Regione Campania, sono 6.116 i neo positivi al Covid su 47.692 test esaminati.

Ieri il tasso di incidenza era pari all'11,67%, oggi risale al 12,82%. Sette i decessi nelle ultime 48 ore; 15 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Negli ospedali si rialza leggermente il numero dei posti letto occupati nelle terapie intensive arrivando a 58 (+3 rispetto a ieri); leggero calo, invece, per la degenza con 982 posti letto occupati (-2 rispetto a ieri).

 

 

FIAS_CASERTA
zannini
icauto_2023_250x250

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Novembre 2025
DLMMGVS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Articoli più letti

Prev Next

SERIE A - Bologna-Torino: i rossoblu osp…

29-10-2025 Hits:221 Sport La Redazione

12:26:58 La Serie A dà spazio anche al turno infrasettimanale valido per la 9^ giornata del girone d’andata del massimo campionato italiano. Squadre dunque in campo non solo nel weekend...

Read more

LA NOVITA' - Saporedivino: il piacere de…

28-10-2025 Hits:408 Gusto La Redazione

21:54:27 Nel cuore di Casagiove, in viale Trieste 50, nasce Saporedivino, un locale che celebra il piacere del buon vino e della convivialità.

Read more

RACCONTARE NAPOLI - Tra libri e live exp…

24-10-2025 Hits:377 turismo La Redazione

Napoli e la Campania rappresentano da sempre uno scenario letterario per antonomasia, dando voce tanto al realismo quanto alla poesia, con chiave ironica anche quando i fatti sono più amari...

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next