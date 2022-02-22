20:54:11 E’ stato un successo la tavola rotonda organizzata dalla consigliera regionale di Noi di Centro Maria Luigia Iodice che si è svolta presso il salone parrocchiale di San Giovanni Paolo II a Marcianise nel corso della quale si è discusso della bonifica del ‘panettone’ di Santa Veneranda e del rilancio dell’area dei Regi Lagni.

Sono state circa cinquecento le persone che hanno assistito ai lavori a cui vanno aggiunte quelle che hanno seguito l’evento via streaming dalla pagina Facebook della consigliera regionale.

«Grazie a tutte le amiche ed amici per la loro partecipazione e a coloro che ci hanno seguito in diretta streaming – ha esordito la consigliera regionale - Ringrazio, inoltre, la Chiesa 'San Giovanni Paolo II' ed in particolare Don Gianni Vella che, gentilmente, ci ha messo a disposizione questa sala.

Grazie agli amici Bonavitacola e Todisco per la loro presenza in un momento particolare della nostra vita nel quale i meeting in presenza possono essere rischiosi, visto il covid. Ma gli argomenti erano fondamentali per il futuro di Marcianise e quindi, era necessario questo incontro. Sia il Vice Presidente della Regione Campania che il Commissario del Consorzio di Bonifica Bacino Inferiore del Volturno hanno spiegato in maniera esaustiva ciò che si farà in merito al 'panettone' di rifiuti di Santa Veneranda e alla 'rivoluzione' legata ai Regi Lagni.

La mia parte è stata quella di incalzare continuamente con proposte, poi accettate, e con solleciti un po' tutti i soggetti che potevano intervenire (e poi lo hanno fatto) sulle due questioni. In sede di campagna elettorale avevo promesso di occuparmi in modo concreto delle situazioni più difficili della nostra provincia. Lo sto facendo e oggi cominciamo a raccogliere dei risultati molto importanti su problematiche ferme da anni. Il prossimo passo sarà quello di monitorare costantemente l'esecuzione di questi provvedimenti risolutivi.

Siamo in vantaggio a fine primo tempo. Ma ci sono ancora 45 minuti da giocare, per usare un frasario calcistico. Oggi, da marcianisana, sono contenta di quanto è stato programmato ma, come detto più volte, la mia attività non si ferma. Continuo, ad esempio, ad occuparmi dell'ospedale 'Guerriero'. I lavori, a cura della Regione Campania e dell'Asl di Caserta, sono iniziati ma altre opere devono ancora partire e prenderanno il via a breve.

Insomma c'è da pedalare ancora tanto ma, come spiegato più volte, il lavoro non mi hai mai spaventato».