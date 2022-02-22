mucherino
piscitelli
catone kona
piccerillo
catone tucson
BCC mi curo
villano
aveta
grimaldi

Pin It
Whatsapp

20:54:11 E’ stato un successo la tavola rotonda organizzata dalla consigliera regionale di Noi di Centro Maria Luigia Iodice che si è svolta presso il salone parrocchiale di San Giovanni Paolo II a Marcianise nel corso della quale si è discusso della bonifica del ‘panettone’ di Santa Veneranda e del rilancio dell’area dei Regi Lagni.

Sono state circa cinquecento le persone che hanno assistito ai lavori a cui vanno aggiunte quelle che hanno seguito l’evento via streaming dalla pagina Facebook della consigliera regionale.

«Grazie a tutte le amiche ed amici per la loro partecipazione e a coloro che ci hanno seguito in diretta streaming – ha esordito la consigliera regionale - Ringrazio, inoltre, la Chiesa 'San Giovanni Paolo II' ed in particolare Don Gianni Vella che, gentilmente, ci ha messo a disposizione questa sala.

Grazie agli amici Bonavitacola e Todisco per la loro presenza in un momento particolare della nostra vita nel quale i meeting in presenza possono essere rischiosi, visto il covid. Ma gli argomenti erano fondamentali per il futuro di Marcianise e quindi, era necessario questo incontro. Sia il Vice Presidente della Regione Campania che il Commissario del Consorzio di Bonifica Bacino Inferiore del Volturno hanno spiegato in maniera esaustiva ciò che si farà in merito al 'panettone' di rifiuti di Santa Veneranda e alla 'rivoluzione' legata ai Regi Lagni.

La mia parte è stata quella di incalzare continuamente con proposte, poi accettate, e con solleciti un po' tutti i soggetti che potevano intervenire (e poi lo hanno fatto) sulle due questioni. In sede di campagna elettorale avevo promesso di occuparmi in modo concreto delle situazioni più difficili della nostra provincia. Lo sto facendo e oggi cominciamo a raccogliere dei risultati molto importanti su problematiche ferme da anni. Il prossimo passo sarà quello di monitorare costantemente l'esecuzione di questi provvedimenti risolutivi.

Siamo in vantaggio a fine primo tempo. Ma ci sono ancora 45 minuti da giocare, per usare un frasario calcistico. Oggi, da marcianisana, sono contenta di quanto è stato programmato ma, come detto più volte, la mia attività non si ferma. Continuo, ad esempio, ad occuparmi dell'ospedale 'Guerriero'. I lavori, a cura della Regione Campania e dell'Asl di Caserta, sono iniziati ma altre opere devono ancora partire e prenderanno il via a breve.

Insomma c'è da pedalare ancora tanto ma, come spiegato più volte, il lavoro non mi hai mai spaventato».

 

FIAS_CASERTA
zannini
icauto_2023_250x250

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Novembre 2025
DLMMGVS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Articoli più letti

Prev Next

SERIE A - Bologna-Torino: i rossoblu osp…

29-10-2025 Hits:221 Sport La Redazione

12:26:58 La Serie A dà spazio anche al turno infrasettimanale valido per la 9^ giornata del girone d’andata del massimo campionato italiano. Squadre dunque in campo non solo nel weekend...

Read more

LA NOVITA' - Saporedivino: il piacere de…

28-10-2025 Hits:408 Gusto La Redazione

21:54:27 Nel cuore di Casagiove, in viale Trieste 50, nasce Saporedivino, un locale che celebra il piacere del buon vino e della convivialità.

Read more

RACCONTARE NAPOLI - Tra libri e live exp…

24-10-2025 Hits:377 turismo La Redazione

Napoli e la Campania rappresentano da sempre uno scenario letterario per antonomasia, dando voce tanto al realismo quanto alla poesia, con chiave ironica anche quando i fatti sono più amari...

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next