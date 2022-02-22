17:48:53 MADDALONI. Un mese di tempo per convincere Logista a non lasciare Maddaloni: è questo il compito affidato al tavolo tecnico tra azienda, Regione Campania e organizzazioni sindacali.

Il percorso è stato tracciato nel vertice di oggi a Napoli nel corso del quale c’è stato un confronto franco tra le parti.

«Attraverso il tavolo tecnico si apre un confronto teso a creare le condizioni affinché Logista porti avanti la propria attività a Maddaloni. Al termine di questo percorso l’azienda chiarirà quelle che sono le sue intenzioni. Come organizzazioni sindacali, con il supporto di Regione Campania faremo di tutto per fare in modo che l’attività di Logista possa andare avanti a Maddaloni nell’interesse di tutti i lavoratori».

Lo dichiara il segretario della Filt Cgil Angelo Lustro a margine dell’incontro di oggi. I sindacati hanno deciso di sospendere per il prossimo mese le attività di sciopero proprio per consentire un dialogo il più sereno possibile con l’azienda.

Ricordiamo che Logista, pur non vivendo alcuna crisi aziendale, ha deciso di trasferire le proprie attività nel frosinate dove ha già un deposito. Questa operazione comprometterebbe il futuro di 108 lavoratori che hanno intrapreso un’azione forte di lotta per convincere l’azienda a mantenere la propria attività anche a Maddaloni.