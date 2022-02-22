mucherino
11:44:21 La Direzione Regionale delle Entrate della Campania ripropone Caro Sindaco…, il concorso rivolto alle scuole campane per promuovere la cultura della partecipazione e la consapevolezza dell’utilizzo dei proventi di tasse e imposte.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito di ‘Fisco e Scuola’, il progetto nazionale dell’Agenzia delle Entrate, finalizzato a sensibilizzare le nuove generazioni sul valore etico e sociale della contribuzione, che da quest’anno si arricchisce della collaborazione con Agenzia delle entrate - Riscossione.

Cosa prevede il concorso – Le scuole di ogni ordine e grado della regione, che partecipano a ‘Fisco e Scuola’, dovranno elaborare un progetto che valorizzi la propria città, da sottoporre idealmente al proprio Sindaco affinché possa essere realizzato grazie ai fondi del Comune, derivanti dal versamento di imposte e tasse. Gli studenti dovranno illustrare la loro proposta con foto, fumetti, video e altre forme espressive. I progetti vincitori saranno consegnati alle Amministrazioni locali competenti.

Il bando del concorso è consultabile alla pagina internet della Direzione Regionale della Campania. 

