19:07:19 In Aversa durante un servizio di controllo del territorio finalizzato ad infrenare le illegalità commesse durante la cd "movida", i carabinieri della locale Compagnia, unitamente a quelli della SIO del 10 ° RGT "Campania" hanno deferito in stato di libertà un 41enne residente a Casapesenna, indiziato di furto su autovettura avvenuto nei pressi del mercato settimanale di Frignano.

L’uomo è stato proposto per il fvo dal citato comune.

Un 56enne di Aversa è stato, invece, denunciato poiché a seguito di questione di viabilita' avrebbe minacciato di morte  un 55enne di Sant'Antimo.

Ed ancora, un 17enne di San Cipriano d’Aversa è stato denunciato poiché durante un controllo eseguito in Aversa in via P. Riverso, è stato trovato possesso di un manganello in ferro e un coltello a serramanico. Il giovane è stato proposto per il fvo.

Nel corso del medesimo servizio di controllo sono state complessivamente controllate  581 persone e 312 veicoli ed elevate 36 contravvenzioni al cds tra cui, alcune per mancata copertura assicurativa ed altre per guida senza patente, senza casco e senza cintura.

Sono state poi segnalate al Prefetto di Caserta 3 persone ai sensi dell’art. 75 dpr 309/90;

