11:47:45 CASERTA. L’azione della Bce deve assecondare criteri economici e logiche di mercato non valutazioni di ordine politico.

Lo ha detto in maniera chiara l’eurodeputato casertano Valentino Grant in occasione della plenaria del Parlamento Europeo dello scorso 14 febbraio.

«Nello scenario che si prospetta tra falchi e colombe nel board della Bce vorremmo essere sicuri che le decisioni future siano basate su analisi economiche e non solo su semplici processi politici.

La Bce nei prossimi mesi sarà ad un bivio - ha spiegato Grant al parlamento riunitosi a Strasburgo - Le PMI che rappresentano il 99% di tutte le imprese nell’Unione Europea e che danno lavoro a circa 100 milioni di persone, hanno bisogno di liquidita. Sono loro il traino della ripresa economica ed è, quindi, necessario ritornare ad un’economia in cui è il mondo produttivo ad essere finanziato, non un ́economia della finanza fatta per la finanza.

Le Famiglie hanno bisogno di lavoro e solo finanziando l’economia reale si possono creare nuove opportunità lavorative».

L’eurodeputato della Lega analizza il momento economico attuale anche alla luce degli squilibri collegati alla pandemia e chiede al parlamento di rivedere la linea intransigente legata alla green economy.

«L’́inflazione non si può più considerare un fenomeno transitorio e la stabilità dei prezzi rappresenta un problema di difficile soluzione - ha aggiunto - Tenendo conto di questi fattori le banche devono riconsiderare il rischio climatico come elemento di valutazione, ma bisogna anche prendere in considerazione il fatto che la pandemia ha rallentato la transizione ecologica e di conseguenza, tutti gli obiettivi stabiliti nell’accordo di Parigi andrebbero rivalutati.

Gli ambiziosi obiettivi “green” devono essere letti anche con pragmatismo: standard ambientali elevati devono andare di pari passo con la sostenibilità economica. È necessario evitare che una eccessiva rigidità insieme ad uno scarso realismo possano avvantaggiare Paesi terzi a scapito di Paesi europei».

Grant invoca un’attenzione forte sui mercati da parte del parlamento europeo e si rivolge con durezza alla Presidente Lagarde.

«Nella conferenza stampa di giovedì 3 febbraio e durante il dialogo monetario in Commissione ECON la presidente ha fatto ampio ricorso a due termini: incertezza e flessibilità - ha chiosato Grant - I mercati, hanno percepito l’incertezza sulle scelte future e hanno provocato un immediato rialzo dei tassi».