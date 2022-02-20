12:06:35 SANTA MARIA CAPUA VETERE. E’ uno dei volti nuovi della politica di Santa Maria Capua Vetere, eletto alle ultime elezioni amministrative nella lista del sindaco Antonio Mirra. Parliamo di Giuseppe Casino, noto medico allergologo della Città del Foro.

Consigliere Casino lei è stato eletto presidente della Quarta commissione consiliare permanente che si occupa tra le altre cose di Sanità e Ambiente. Quali sono i primi provvedimenti che avete adottato?

«C’è tanto lavoro da fare e spesso ci scontriamo con le lungaggini determinate dalla burocrazia. Seguendo l’input del sindaco Mirra stiamo cercando di fare una cosa alla volta, ma fatta bene. Stiamo lavorando all’installazione di sensori per la conta dei pollini sul territorio comunale. Le patologie allergiche, stando a quanto riferisce l’Oms, affliggono oltre il 15% della popolazione mondiale, percentuale che sale al 30% se si considerano gli under 30. Dunque, sono tantissime le persone che con l’arrivo della primavera devono fare i conti con rinite, congiuntivite e spesso con l’asma. Con il monitoraggio dei pollini un soggetto allergico, ad esempio, può valutare se è il caso o meno di fare un passeggiata in aperta campagna in una determinata giornata. Si tratta di un progetto assolutamente innovativo e Santa Maria Capua Vetere potrebbe essere il primo Comune del Sud Italia ad adottarlo».

Lei è un grandissimo appassionato ed esperto di sport; tra le altre cose ricopre il ruolo di presidente della squadra di rugby cittadina dalla sua fondazione ad oggi. Cosa serve per rilanciare questo importantissimo settore?

«In città, ad eccezione delle squadre di calcio, pallanuoto, tennis e rugby, c’è una grossa carenza dell’attività di base. Insieme a questo aspetto, bisogna necessariamente rafforzare le iniziative dedicate agli over 60. Oggi le persone anziane sono dinamiche, attive ed è importante dedicare anche a loro i giusti spazi. Per questo motivo ho chiesto al sindaco Mirra di prendere in considerazione un progetto per la sistemazione dell’area che ospita il campo di bocce nella zona del campo di rugby e della piscina comunale. Pensiamo di installare l’illuminazione, realizzare dei bagni pubblici, affinché diventi un luogo di aggregazione e socializzazione».

Lei ha deciso di rinunciare ai gettoni di presenza sia come consigliere che come presidente di commissione. Perché questa scelta?

«Ho rinunciato, con un atto scritto, ad ogni tipo di retribuzione. Sono un medico da oltre 40 anni, non devo fare il politico. Ho deciso di scendere in campo alle ultime elezioni amministrative solo ed esclusivamente per spirito di servizio e per il desiderio di realizzare qualcosa per Santa Maria Capua Vetere e per i miei concittadini»