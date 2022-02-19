mucherino
18:02:06 Il sottoscritto coordinatore cittadino del Movimento politico Forza Italia, a nome dell'intero Comitato, invita gli Illustri Consiglieri a voler presentare una formale interrogazione ex artt. 28 e 28 bis Regolamento delle attività consiliari, in merito alle iniziative che Codesta amministrazione comunale intende assumere ed attuare con riferimento alla situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica e in particolare rispetto al cosiddetto fenomeno della movida notturna. 

Tanto atteso che la nostra città continua ad essere teatro di episodi violenti ad opera di gruppi di balordi e di fenomeni delinquenziali.

Dopo i proclami del Sindaco di aver riunito in data 17/12/2021 il tavolo sulla sicurezza e vivibilità cittadina, presieduto dal Tenente Colonnello Gianfranco Paglia, nominato consulente onorario dell'Amministrazione comunale sulla sicurezza, il Vice sindaco Emiliano Casale con delega alla "notte"!!!, l'assessore alla Polizia Municipale Massimiliano Marzo e il Comandante della Polizia Municipale Luigi De Simone non è stata assunta alcuna iniziativa concreta né emesse ordinanze per migliorare la vivibilità e garantire l'ordine e la sicurezza.

Confidando nell'adempimento  di  quanto  richiesto  ed in  attesa  di cortese riscontro, nel ringraziare, si porgono cordiali saluti.

Lo dichiara la coordinatrice Rossella Gravina rivolgendosi ai consiglieri Donato Aspromonte, Gianpiero Zinzi, Favio Schiavo, Paolo Santonastaso, Pasquale Napoletano, Maurizio Del Rosso, Alessio Dello Stritto.

