09:25:34 CASERTA. L’Asl di Caserta è impegnata in un’azione di ristrutturazione del proprio organico.

Sono diversi i concorsi che ha bandito il direttore generale dell’azienda Ferdinando Russo per adeguare l’organico alle esigenze del territorio anche a seguito delle necessità nate dopo la pandemia.

Nelle ultime ore il numero uno dell’azienda ha avviato procedure di reclutamento per tecnici e dirigenti medici.

Con delibera 218 del 17 febbraio, l’azienda ha bandito un concorso per titoli ed esami per quattro terapisti della riabilitazione psichiatrica categoria D che scade il prossimo 17 marzo.

Nella stessa giornata, ma con delibera 214, l’azienda ha provveduto a ristrutturare anche l’area veterinaria con l’istituzione di quattro distretti. Nello specifico è stato istituito il distretto Matesino, che corrisponde al territorio del distretto sanitario 15, quello Domitio che equivale al distretto sanitario 14.

Sono ancora stati istituiti i distretti veterinari Liburia, che coincide con i distretti sanitari 17, 18, 19, 20 e 23, e quello Caleno che, invece, coincide con i comuni dei distretti sanitari 12, 13, 16, 21 e 22.

Con la delibera 213, invece, l’Asl ha provveduto a ratificare l’assunzione a tempo indeterminato di Salvatore Lanzaro come tecnico della Prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro.

L’azienda ha attinto alla graduatoria del concorso per trentadue posti bandito dall’Asl di Viterbo per questa figura.

Lanzaro si è posizionato al trentanovesimo posto in graduatoria nel concorso in Lazio e ha potuto così “guadagnarsi” il posto fisso nell’azienda di Terra di Lavoro.

Analoga procedura è stata utilizzata anche per l’assunzione a tempo indeterminato dell’infermiera Sara Giannino.

In questo caso, l’Asl ha attinto dalla graduatoria del concorso bandito dall’azienda ospedaliera universitaria Federico II. Tale operazione è stata ratificata con la delibera 212 sempre del 17 febbraio. Nello stesso giorno, con delibera 211, è stata sancita l’assunzione di un’altra infermiera Rosaria Ruberti risultata vincitrice del concorso bandito dall’azienda ospedaliera Moscati di Avellino. Dalla graduatoria del concorso bandito dal nasocomio irpino arriva anche l’infermiere Antonio Golino il quale è stato assunto con la medesima procedura con delibera 205 del 14 febbraio.

Altri due infermieri, sempre con contratto a tempo indeterminato, sono stati assunti utilizzando la graduatoria del concorso bandito dall’Asl Roma 1. Con la delibera 204 del 14 febbraio è stato sancito l’arrivo all’Asl di Caserta di Mariarosaria Gargiulo e di Antonella Migliaccio.

Il copione non cambia nemmeno per Anna Ferrante il cui nominativo è stato ‘prelevato’ dalla graduatoria del concorso bandito dall’Asst Ovest Milanese con la delibera 202.

Arriva, invece, dal concorso bandito dall’Asugi di Trieste l’ostetrica Marialucia Vaiano. Anche in questo caso la procedura utilizzata è quella di attingere dalle graduatorie concorsuali di un’altra azienda. Così come è successo per gli infermieri, anche per lei c’è un contratto a tempo indeterminato.

A stabilirlo la delibera 203 del 14 febbraio. Si è chiuso anche il bando per l’assunzione di cinque dirigenti medici di medicina interna con contratto a tempo determinato di otto mesi rinnovabili. Con la delibera 199 del 14 febbraio scorso, è stata pubblicata la graduatoria finale per titoli che vede dal primo all’ultimo: Castellano Graziella, Orefice Giuseppe, Savoia Alfonso, Aran Luisa, Franco Riccardo, Amicone Maria, Renga Francesco, Rozza Gelsomina, Medio Pietro, Renga Alessio, Saltalamacchia Teresa, Iannone Daniele, Pacilio Sara, Pasquale Maria Dora.

In base a tale graduatoria risultano vincitori del concorso i primi cinque classificati e, cioè Castellano Graziella, Orefice Giuseppe, Savoia Alfonso, Aran Luisa, Franco Riccardo.