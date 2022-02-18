19:44:58 Continua a calare il numero dei positivi in provincia di Caserta. Il numero totale dei positivi è sceso a 17143, 372 in meno rispetto a ieri. Sono stati 1232 i guariti a fronte degli 865 nuovi casi.
La notizia peggiore anche oggi è rappresentata dai decessi: si sono registrate infatti altre 5 vittime.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 1.330 casi seguito da Aversa, con 893 casi
845 i casi a Marcianise,
798 i casi a Maddaloni,
582 i casi a Orta di Atella,
559 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
518 i casi a Trentola Ducenta,
483 i casi a Casal di Principe,
465 i casi a Gricignano d’Aversa,
464 i casi a San Nicola la Strada,
398 i casi a San Felice a Cancello,
376 i casi a Castel Volturno,
374 i casi a Mondragone,
363 i casi a Lusciano,
335 i casi a Capua,
325 i casi a Frignano,
305 i casi a San Cipriano d’Aversa, Santa Maria a Vico,
299 i casi a San Marcellino,
283 i casi a Sant’Arpino,
263 i casi a Villa Literno,
257 i casi a Parete,
251 i casi a San Prisco,
249 i casi a Teverola,
237 i casi a Sessa Aurunca,
232 i casi a Teano,
229 i casi a Casagiove,
224 i casi a Cesa,
219 i casi a Macerata Campania,
199 i casi a Casaluce,
198 i casi a Capodrise,
197 i casi a Succivo,
175 i casi a Piedimonte Matese,
170 i casi a Vitulazio,
168 i casi a Frignano,
158 i casi a Recale,
153 i casi a San Marco Evangelista,
139 i casi a Sparanise, Villa di Briano,
137 i casi a Portico di Caserta,
134 i casi a Bellona,
130 i casi a Curti,
126 i casi a Carinaro,
124 i casi a Calvi Risorta,
121 i casi a Carinola,
120 i casi a Grazzanise,
114 i casi a Casapulla,
112 i casi a Cellole,
110 i casi a Alife,
109 i casi a Casapesenna,
105 i casi a Alvignano,
103 i casi a Arienzo,
96 i casi a Vairano Patenora,
91 i casi a Cancello ed Arnone,
90 i casi a Cervino,
88 i casi a Pignataro Maggiore,
84 i casi a San Tammaro,
76 i casi a Santa Maria la Fossa,
73 i casi a Pietramelara,
70 i casi a Francolise,
66 i casi a Caiazzo,
57 i casi a Mignano Monte Lungo,
55 i casi a Falciano del Massico,
52 i casi a Roccamonfina,
48 i casi a Pontelatone,
47 i casi a Baia e Latina,
44 i casi a Pastorano,
43 i casi a Castel Morrone,
36 i casi a Pratella,
35 i casi a Rocca d’Evandro,
34 i casi a Valle di Maddaloni,
33 i casi a Capriati al Volturno,
31 i casi a Caianello, Dragoni,
29 i casi a Castello del Matese, Pietravairano,
28 i casi a Camigliano,
27 i casi a Gioia Sannitica,
26 i casi a Sant’Angelo d’Alife,
24 i casi a Presenzano, Ruviano,
23 i casi a Ailano,
21 i casi a Formicola, Galluccio,
19 i casi a Castel Campagnano, San Potito Sannitico,
18 i casi a Castel di Sasso, Marzano Appio,
17 i casi a Raviscanina,
16 i casi a Piana di Monte Verna,
15 i casi a Liberi,
14 i casi a Prata Sannita,
13 i casi a San Pietro Infine,
11 i casi a Gallo Matese, Letino, Riardo,
9 i casi a Conca della Campania,
8 i casi a Giano Vetusto, Tora e Piccilli,
7 i casi a Valle Agricola,
6 i casi a San Gregorio Matese,
4 i casi a Fontegreca, Rocchetta e Croce,
3 i casi a Roccaromana,
2 i casi a Ciorlano, Gioia Sannitica.
1 i casi a Casa circondariale,
Sono 5.510, in Campania, i neo positivi al Covid su 42.468 test esaminati.
Leggero calo, secondo i dati del Bollettino dell'Unità di crisi della Regione Campania, per il tasso di incidenza che ieri era pari al 13,46% ed oggi scende al 12,97%.
Risale a 14 il numero dei decessi nelle ultime 48 ore; quattro i deceduti in precedenza ma registrati ieri.
Negli ospedali continuano a diminuire i ricoveri in terapia intensiva con 63 posti letto occupati (-2 rispetto a ieri); netto calo in degenza dove i posti letto occupati sono 1038 (-60 rispetto a ieri).