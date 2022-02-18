mucherino
19:44:58 Continua a calare il numero dei positivi in provincia di Caserta. Il numero totale dei positivi è sceso a 17143, 372 in meno rispetto a ieri. Sono stati 1232 i guariti a fronte degli 865 nuovi casi.

La notizia peggiore anche oggi è rappresentata dai decessi: si sono registrate infatti altre 5 vittime.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 1.330 casi seguito da Aversa, con 893 casi

845 i casi a Marcianise,

798 i casi a Maddaloni,

582 i casi a Orta di Atella,

559 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

518 i casi a Trentola Ducenta,

483 i casi a Casal di Principe,

465 i casi a Gricignano d’Aversa,

464 i casi a San Nicola la Strada,

398 i casi a San Felice a Cancello,

376 i casi a Castel Volturno,

374 i casi a Mondragone,

363 i casi a Lusciano,

335 i casi a Capua,

325 i casi a Frignano,

305 i casi a San Cipriano d’Aversa, Santa Maria a Vico, 

299 i casi a San Marcellino,

283 i casi a Sant’Arpino,

263 i casi a Villa Literno,

257 i casi a Parete,

251 i casi a San Prisco,

249 i casi a Teverola,

237 i casi a Sessa Aurunca,

232 i casi a Teano,

229 i casi a Casagiove,

224 i casi a Cesa,

219 i casi a Macerata Campania,

199 i casi a Casaluce,

198 i casi a Capodrise,

197 i casi a Succivo,

175 i casi a Piedimonte Matese,

170 i casi a Vitulazio,

168 i casi a Frignano,

158 i casi a Recale,

153 i casi a San Marco Evangelista,

139 i casi a Sparanise, Villa di Briano,

137 i casi a Portico di Caserta,

134 i casi a Bellona,

130 i casi a Curti,

126 i casi a Carinaro,

124 i casi a Calvi Risorta, 

121 i casi a Carinola,

120 i casi a Grazzanise,

114 i casi a Casapulla,

112 i casi a Cellole,

110 i casi a Alife,

109 i casi a Casapesenna,

105 i casi a Alvignano,

103 i casi a Arienzo, 

96 i casi a Vairano Patenora,

91 i casi a Cancello ed Arnone,

90 i casi a Cervino,

88 i casi a Pignataro Maggiore,

84 i casi a San Tammaro,

76 i casi a Santa Maria la Fossa,

73 i casi a Pietramelara,

70 i casi a Francolise,

66 i casi a Caiazzo,

57 i casi a Mignano Monte Lungo,

55 i casi a Falciano del Massico,

52 i casi a Roccamonfina,

48 i casi a Pontelatone,

47 i casi a Baia e Latina,

44 i casi a Pastorano,

43 i casi a Castel Morrone,

36 i casi a Pratella,

35 i casi a Rocca d’Evandro,

34 i casi a Valle di Maddaloni,

33 i casi a Capriati al Volturno,

31 i casi a Caianello, Dragoni,

29 i casi a Castello del Matese, Pietravairano,

28 i casi a Camigliano,

27 i casi a Gioia Sannitica,

26 i casi a Sant’Angelo d’Alife,

24 i casi a Presenzano, Ruviano,

23 i casi a Ailano,

21 i casi a Formicola, Galluccio,

19 i casi a Castel Campagnano, San Potito Sannitico,

18 i casi a Castel di Sasso, Marzano Appio,

17 i casi a Raviscanina,

16 i casi a Piana di Monte Verna,

15 i casi a Liberi,

14 i casi a Prata Sannita,

13 i casi a San Pietro Infine,

11 i casi a Gallo Matese, Letino, Riardo,

9 i casi a Conca della Campania,

8 i casi a Giano Vetusto, Tora e Piccilli,

7 i casi a Valle Agricola,

6 i casi a San Gregorio Matese,

4 i casi a Fontegreca, Rocchetta e Croce,

3 i casi a Roccaromana,

2 i casi a Ciorlano, Gioia Sannitica.

1 i casi a Casa circondariale,

Sono 5.510, in Campania, i neo positivi al Covid su 42.468 test esaminati.

Leggero calo, secondo i dati del Bollettino dell'Unità di crisi della Regione Campania, per il tasso di incidenza che ieri era pari al 13,46% ed oggi scende al 12,97%.

Risale a 14 il numero dei decessi nelle ultime 48 ore; quattro i deceduti in precedenza ma registrati ieri. 

Negli ospedali continuano a diminuire i ricoveri in terapia intensiva con 63 posti letto occupati (-2 rispetto a ieri); netto calo in degenza dove i posti letto occupati sono 1038 (-60 rispetto a ieri).

 

