13:43:55 CASERTA. Quarantatré alberi del Parco Reale iscritti nel 13esimo elenco degli alberi monumentali della Regione Campania. Il Museo Verde ottiene nuovi riconoscimenti delle sue preziose specie vegetali.

Con il decreto n.30 del 14 febbraio scorso, la Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della giunta regionale della Campania ha disposto l'iscrizione nell'elenco - Legge n. 10/2013, art. 7 “Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale, censimento degli alberi monumentali”- di altre quarantatré alberature del Parco Reale.

Sono una Camelia Japonica, nove alberi di Canfora, un Bagolaro, due Falso Kapok, due Cordia, un Bosso, una Magnolia, un Tasso e 25 Lecci. Il riconoscimento è relativo in alcuni casi a filari o gruppi omogenei. L'Istituto museale sta profondendo grande impegno nelle attività di tutela, salvaguardia e valorizzazione della componente vegetale. Tra queste quelle necessarie per certificare, istituzionalizzare e proteggere il patrimonio arboreo del Complesso vanvitelliano. Gli accertamenti propedeutici al riconoscimento di "albero monumentale" non sono terminati e altri esemplari sono candidati alla certificazione.

Il decreto n.30 è stato sottoscritto proprio nel giorno in cui la Reggia di Caserta ha ricordato la festa dell'amore, San Valentino, con la messa a dimora di nuove alberature storicamente documentate nel Giardino Inglese. Un altro passo in avanti per onorare il valore del patrimonio vivente della Reggia di Caserta.