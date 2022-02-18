09:57:26 Inizia a prendere forma il progetto promosso dal Comune di Maddaloni per la realizzazione del "Polo Logistico del Mediterraneo".

Diverse, infatti, le adesioni dal territorio tra gli operatori del settore interessati alla costituzione di questa rete di supporto alle imprese per il reperimento di risorse economiche ed organizzative, con ricadute positive anche a livello nazionale.

Gli obiettivi del Polo saranno approfonditi nel corso di una Tavola Rotonda in programma per venerdì 25 febbraio alle ore 17.30 presso la Biblioteca Comunale di Maddaloni. Iniziativa fortemente voluta dal sindaco di Maddaloni, Andrea De Filippo, che in proposito ha spiegato: "Maddaloni è al centro di un cambiamento epocale nel prossimo futuro che la vedrà significativamente interessata per quanto riguarda la politica industriale relativa alla logistica dell'intero Centro - Sud. Noi abbiamo lanciato l'idea di mettere insieme le imprese del territorio per fornire supporto e servizi a questo processo di insediamento ed ammodernamento della rete logistica locale che avrà riflessi di carattere nazionale. L'obiettivo, dunque, è anche quello di far sì che la piccola e media impresa sia protagonista di questo processo.

D'altra parte, un'amministrazione attenta deve essere in grado di cogliere simili opportunità con l'obiettivo di offrire servizi in grado di far crescere l'economia locale. La politica deve avere una visione ambiziosa e attenta in maniera fattiva a questi fenomeni di sviluppo". L'incontro di venerdì 25 è stato organizzato con il contributo di aziende locali e nazionali del settore logistico, dei trasporti e con tutti gli altri stakeholder di settore per analizzare le sfide, le opportunità e i nuovi modelli di crescita per il territorio e la nostra comunità.