14:31:29 Quasi tremila guariti e numero totale dei positivi che supera di poco le 18mila unità arrivando ad una cifra meno ‘pesante’ per il nostro territorio.

Sono complessivamente 18385 i positivi attuali, 1645 in meno rispetto a ieri, grazie ai 2942 guariti a fronte dei 1302 nuovi positivi.

Il dato preoccupante resta sempre quello dei decessi: ancora cinque vittime sul nostro territorio.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 1.409 casi seguito da Aversa, con 988 casi

871 i casi a Marcianise,

839 i casi a Maddaloni,

615 i casi a Orta di Atella,

595 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

535 i casi a Casal di Principe,

527 i casi a Trentola Ducenta,

479 i casi a San Nicola la Strada,

474 i casi a Gricignano d’Aversa,

439 i casi a Castel Volturno,

436 i casi a Mondragone,

420 i casi a San Felice a Cancello,

400 i casi a Lusciano,

358 i casi a San Cipriano d’Aversa,

347 i casi a Capua,

339 i casi a San Marcellino,

329 i casi a Santa Maria a Vico,

325 i casi a Frignano,

314 i casi a Sant’Arpino,

303 i casi a Parete, Villa Literno,

264 i casi a Teverola,

262 i casi a Sessa Aurunca,

249 i casi a Cesa,

244 i contagiati a San Prisco,

230 i casi a Teano,

224 i casi a Macerata Campania,

223 i casi a Casagiove,

214 i casi a Casaluce,

213 i casi a Capodrise,

202 i casi a Succivo,

183 i casi a San Marco Evangelista,

177 i casi a Piedimonte Matese,

173 i casi a Vitulazio,

164 i casi a Villa di Briano,

163 i casi a Recale,

162 i casi a Sparanise,

157 i casi a Frignano,

144 i casi a Curti, Portico di Caserta,

140 i casi a Bellona,

131 i casi a Alife,

129 i casi a Carinola,

127 i casi a Carinaro,

124 i casi a Calvi Risorta, Casapesenna,

121 i casi a Casapulla, Grazzanise,

116 i casi a Alvignano,

115 i casi a Arienzo,

114 i casi a Cellole,

112 i casi a Vairano Patenora,

109 i casi a Pignataro Maggiore,

101 i casi a San Tammaro,

99 i casi a Cervino,

89 i casi a Cancello ed Arnone,

85 i casi a Santa Maria la Fossa,

73 i casi a Francolise,

69 i casi a Caiazzo,

64 i casi a Mignano Monte Lungo,

61 i casi a Pietramelara,

58 i casi a Roccamonfina,

54 i casi a Pastorano,

51 i casi a Falciano del Massico,

50 i casi a Castel Morrone,

49 i casi a Pontelatone,

47 i casi a Baia e Latina,

44 i casi a Caianello,

42 i casi a Pratella,

41 i casi a Valle di Maddaloni,

37 i casi a Sant’Angelo d’Alife,

36 i casi a Rocca d’Evandro,

35 i casi a Camigliano, Galluccio,

34 i casi a Capriati al Volturno, 

33 i casi a Ruviano,

32 i casi a Pietravairano,

29 i casi a Gioia Sannitica,

28 i casi a Castello del Matese,

27 i casi a Dragoni,

24 i casi a San Potito Sannitico,

21 i casi a Ailano,

20 i casi a Castel Campagnano,

18 i casi a Liberi, Presenzano, Raviscanina,

16 i casi a Riardo,

15 i casi a Castel di Sasso, Prata Sannita,

14 i casi a Formicola,

13 i casi a Marzano Appio, Piana di Monte Verna,

11 i casi a Tora e Piccilli,

10 i casi a Valle Agricola,

9 i casi a Conca della Campania, Letino, San Pietro Infine,

7 i casi a Giano Vetusto,

6 i casi a Gallo Matese,

5 i casi a Fontegreca, San Gregorio Matese,

4 i casi a Rocchetta e Croce,

3 i casi a Ciorlano, Roccaromana,

2 i casi a Gioia Sannitica.

1 i casi a Casa circondariale,

 

