14:31:29 Quasi tremila guariti e numero totale dei positivi che supera di poco le 18mila unità arrivando ad una cifra meno ‘pesante’ per il nostro territorio.
Sono complessivamente 18385 i positivi attuali, 1645 in meno rispetto a ieri, grazie ai 2942 guariti a fronte dei 1302 nuovi positivi.
Il dato preoccupante resta sempre quello dei decessi: ancora cinque vittime sul nostro territorio.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 1.409 casi seguito da Aversa, con 988 casi
871 i casi a Marcianise,
839 i casi a Maddaloni,
615 i casi a Orta di Atella,
595 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
535 i casi a Casal di Principe,
527 i casi a Trentola Ducenta,
479 i casi a San Nicola la Strada,
474 i casi a Gricignano d’Aversa,
439 i casi a Castel Volturno,
436 i casi a Mondragone,
420 i casi a San Felice a Cancello,
400 i casi a Lusciano,
358 i casi a San Cipriano d’Aversa,
347 i casi a Capua,
339 i casi a San Marcellino,
329 i casi a Santa Maria a Vico,
325 i casi a Frignano,
314 i casi a Sant’Arpino,
303 i casi a Parete, Villa Literno,
264 i casi a Teverola,
262 i casi a Sessa Aurunca,
249 i casi a Cesa,
244 i contagiati a San Prisco,
230 i casi a Teano,
224 i casi a Macerata Campania,
223 i casi a Casagiove,
214 i casi a Casaluce,
213 i casi a Capodrise,
202 i casi a Succivo,
183 i casi a San Marco Evangelista,
177 i casi a Piedimonte Matese,
173 i casi a Vitulazio,
164 i casi a Villa di Briano,
163 i casi a Recale,
162 i casi a Sparanise,
157 i casi a Frignano,
144 i casi a Curti, Portico di Caserta,
140 i casi a Bellona,
131 i casi a Alife,
129 i casi a Carinola,
127 i casi a Carinaro,
124 i casi a Calvi Risorta, Casapesenna,
121 i casi a Casapulla, Grazzanise,
116 i casi a Alvignano,
115 i casi a Arienzo,
114 i casi a Cellole,
112 i casi a Vairano Patenora,
109 i casi a Pignataro Maggiore,
101 i casi a San Tammaro,
99 i casi a Cervino,
89 i casi a Cancello ed Arnone,
85 i casi a Santa Maria la Fossa,
73 i casi a Francolise,
69 i casi a Caiazzo,
64 i casi a Mignano Monte Lungo,
61 i casi a Pietramelara,
58 i casi a Roccamonfina,
54 i casi a Pastorano,
51 i casi a Falciano del Massico,
50 i casi a Castel Morrone,
49 i casi a Pontelatone,
47 i casi a Baia e Latina,
44 i casi a Caianello,
42 i casi a Pratella,
41 i casi a Valle di Maddaloni,
37 i casi a Sant’Angelo d’Alife,
36 i casi a Rocca d’Evandro,
35 i casi a Camigliano, Galluccio,
34 i casi a Capriati al Volturno,
33 i casi a Ruviano,
32 i casi a Pietravairano,
29 i casi a Gioia Sannitica,
28 i casi a Castello del Matese,
27 i casi a Dragoni,
24 i casi a San Potito Sannitico,
21 i casi a Ailano,
20 i casi a Castel Campagnano,
18 i casi a Liberi, Presenzano, Raviscanina,
16 i casi a Riardo,
15 i casi a Castel di Sasso, Prata Sannita,
14 i casi a Formicola,
13 i casi a Marzano Appio, Piana di Monte Verna,
11 i casi a Tora e Piccilli,
10 i casi a Valle Agricola,
9 i casi a Conca della Campania, Letino, San Pietro Infine,
7 i casi a Giano Vetusto,
6 i casi a Gallo Matese,
5 i casi a Fontegreca, San Gregorio Matese,
4 i casi a Rocchetta e Croce,
3 i casi a Ciorlano, Roccaromana,
2 i casi a Gioia Sannitica.
1 i casi a Casa circondariale,