17:58:37 CASAGIOVE. Riceviamo e pubblichiamo la lettere che Gaetano Moretti, responsabile dello Spi-Cgil a Casagiove, ha indirizzato al sindaco Giuseppe Vozza e alla giunta:

Agli iscritti dello SPI CGIL di Casagiove

Al Sindaco Giuseppe Vozza

Alla Giunta comunale di Casagiove

Dopo molti anni il 7 febbraio il primo bus dell’Air Campania che collega Casagiove con Caserta e Santa Maria CV ha ripristinato i trasporti pubblici nella nostra città.

Un plauso va al Sindaco e all’intera Giunta che ha così attuato una parte importante del proprio programma elettorale e che la nostra organizzazione aveva sollecitato sia nell’interesse dei propri iscritti che dell’intera cittadinanza.

Nel riconoscere all’attuale amministrazione l’attenzione posta al dialogo e al confronto con le rappresentanze sociali e l’intera cittadinanza la sollecitiamo ad attuare entro la primavera l’apertura della entrata della Reggia di Caserta da Ercole e di realizzare quanto prima i due progetti per la realizzazione di un’isola ecologica e di un piccolo impianto di compostaggio di comunità.

Il dialogo e il confronto sono essenziali per la crescita civile dell’intera comunità di Casagiove.

SPI CGIL CASAGIOVE

Gaetano Moretti