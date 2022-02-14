15:47:39 Sono 20.030 i positivi attuali, 273 in meno rispetto alle ultime 24 ore grazie ai 747 guariti a fronte dei 479 nuovi positivi.
Continua a scendere quindi il numero dei positivi, ma continua ad essere altissimo il numero dei morti.
Anche tra ieri e oggi, infatti, si sono registrate cinque vittime.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 1.543 casi seguito da Aversa, con 1.068 casi
961 i casi a Marcianise,
942 i casi a Maddaloni,
673 i casi a Orta di Atella,
630 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
600 i casi a Casal di Principe,
558 i casi a Trentola Ducenta,
511 i casi a San Nicola la Strada,
502 i casi a Gricignano d’Aversa,
496 i casi a Mondragone,
487 i casi a Castel Volturno,
447 i casi a Lusciano, San Felice a Cancello,
396 i casi a San Cipriano d’Aversa,
386 i casi a San Marcellino,
375 i casi a Capua,
362 i casi a Santa Maria a Vico,
353 i casi a Sant’Arpino,
341 i casi a Villa Literno,
340 i casi a Parete,
325 i casi a Frignano,
299 i casi a Sessa Aurunca,
297 i casi a Teverola,
273 i casi a Cesa,
264 i contagiati a San Prisco,
238 i casi a Macerata Campania,
235 i casi a Casagiove,
233 i casi a Teano,
232 i casi a Casaluce,
224 i casi a Capodrise,
214 i casi a Succivo,
200 i casi a Vitulazio,
190 i casi a Recale,
187 i casi a San Marco Evangelista,
183 i casi a Sparanise,
182 i casi a Piedimonte Matese,
173 i casi a Villa di Briano,
170 i casi a Frignano, Portico di Caserta,
158 i casi a Casapesenna,
147 i casi a Bellona, Curti,
144 i casi a Carinola,
139 i casi a Carinaro,
137 i casi a Arienzo, Grazzanise,
135 i casi a Alife,
126 i casi a Calvi Risorta,
125 i casi a Casapulla,
124 i casi a Cellole, Vairano Patenora,
118 i casi a Pignataro Maggiore,
112 i casi a San Tammaro,
110 i casi a Alvignano,
105 i casi a Cervino,
89 i casi a Cancello ed Arnone,
81 i casi a Santa Maria la Fossa,
78 i casi a Francolise,
69 i casi a Roccamonfina,
65 i casi a Caiazzo,
64 i casi a Mignano Monte Lungo,
60 i casi a Falciano del Massico,
58 i casi a Castel Morrone, Pastorano,
56 i casi a Rocca d’Evandro,
53 i casi a Pietramelara,
47 i casi a Caianello, Valle di Maddaloni,
46 i casi a Pontelatone,
45 i casi a Baia e Latina, Pratella,
42 i casi a Galluccio,
41 i casi a Sant’Angelo d’Alife,
39 i casi a Camigliano,
37 i casi a Pietravairano,
34 i casi a Ruviano,
30 i casi a Gioia Sannitica, San Potito Sannitico,
29 i casi a Capriati al Volturno, Dragoni,
26 i casi a Castello del Matese,
25 i casi a Castel Campagnano,
20 i casi a Raviscanina,
19 i casi a Presenzano,
18 i casi a Liberi,
16 i casi a Prata Sannita,
15 i casi a Ailano,
14 i casi a Castel di Sasso, Formicola,
12 i casi a Conca della Campania, Riardo, San Pietro Infine,
11 i casi a Marzano Appio, Tora e Piccilli,
10 i casi a Piana di Monte Verna, Valle Agricola,
9 i casi a Letino,
7 i casi a Gallo Matese,
6 i casi a Roccaromana,
5 i casi a Giano Vetusto, San Gregorio Matese,
4 i casi a Rocchetta e Croce,
3 i casi a Ciorlano, Fontegreca,
2 i casi a Gioia Sannitica.
1 i casi a Casa circondariale,