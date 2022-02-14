mucherino
15:47:39 Sono 20.030 i positivi attuali, 273 in meno rispetto alle ultime 24 ore grazie ai 747 guariti a fronte dei 479 nuovi positivi.

Continua a scendere quindi il numero dei positivi, ma continua ad essere altissimo il numero dei morti.

Anche tra ieri e oggi, infatti, si sono registrate cinque vittime.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 1.543 casi seguito da Aversa, con 1.068 casi

961 i casi a Marcianise,

942 i casi a Maddaloni,

673 i casi a Orta di Atella,

630 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

600 i casi a Casal di Principe,

558 i casi a Trentola Ducenta,

511 i casi a San Nicola la Strada,

502 i casi a Gricignano d’Aversa,

496 i casi a Mondragone,

487 i casi a Castel Volturno,

447 i casi a Lusciano, San Felice a Cancello,

396 i casi a San Cipriano d’Aversa, 

386 i casi a San Marcellino,

375 i casi a Capua,

362 i casi a Santa Maria a Vico,

353 i casi a Sant’Arpino,

341 i casi a Villa Literno,

340 i casi a Parete,

325 i casi a Frignano,

299 i casi a Sessa Aurunca,

297 i casi a Teverola,

273 i casi a Cesa,

264 i contagiati a San Prisco,

238 i casi a Macerata Campania,

235 i casi a Casagiove,

233 i casi a Teano,

232 i casi a Casaluce,

224 i casi a Capodrise,

214 i casi a Succivo,

200 i casi a Vitulazio,

190 i casi a Recale, 

187 i casi a San Marco Evangelista,

183 i casi a Sparanise,

182 i casi a Piedimonte Matese,

173 i casi a Villa di Briano,

170 i casi a Frignano, Portico di Caserta,

158 i casi a Casapesenna,

147 i casi a Bellona, Curti,

144 i casi a Carinola,

139 i casi a Carinaro,

137 i casi a Arienzo, Grazzanise,

135 i casi a Alife,

126 i casi a Calvi Risorta,

125 i casi a Casapulla,

124 i casi a Cellole, Vairano Patenora,

118 i casi a Pignataro Maggiore,

112 i casi a San Tammaro,

110 i casi a Alvignano,

105 i casi a Cervino,

89 i casi a Cancello ed Arnone,

81 i casi a Santa Maria la Fossa,

78 i casi a Francolise,

69 i casi a Roccamonfina,

65 i casi a Caiazzo,

64 i casi a Mignano Monte Lungo,

60 i casi a Falciano del Massico,

58 i casi a Castel Morrone, Pastorano,

56 i casi a Rocca d’Evandro,

53 i casi a Pietramelara,

47 i casi a Caianello, Valle di Maddaloni,

46 i casi a Pontelatone,

45 i casi a Baia e Latina, Pratella,

42 i casi a Galluccio,

41 i casi a Sant’Angelo d’Alife,

39 i casi a Camigliano,

37 i casi a Pietravairano,

34 i casi a Ruviano,

30 i casi a Gioia Sannitica, San Potito Sannitico,

29 i casi a Capriati al Volturno, Dragoni,

26 i casi a Castello del Matese,

25 i casi a Castel Campagnano,

20 i casi a Raviscanina,

19 i casi a Presenzano,

18 i casi a Liberi,

16 i casi a Prata Sannita,

15 i casi a Ailano,

14 i casi a Castel di Sasso, Formicola,

12 i casi a Conca della Campania, Riardo, San Pietro Infine,

11 i casi a Marzano Appio, Tora e Piccilli,

10 i casi a Piana di Monte Verna, Valle Agricola,

9 i casi a Letino,

7 i casi a Gallo Matese,

6 i casi a Roccaromana,

5 i casi a Giano Vetusto, San Gregorio Matese,

4 i casi a Rocchetta e Croce,

3 i casi a Ciorlano, Fontegreca,

2 i casi a Gioia Sannitica.

1 i casi a Casa circondariale,

