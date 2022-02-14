mucherino
13:04:17 La Protezione Civile della Regione ha emanato un avviso di allerta meteo: è valido dalle 6 di domani mattina, martedì 15 febbraio fino alle 6 di dopodomani, mercoledì 16 febbraio su tutta la Campania ad esclusione delle zone 4 e 7 (Zona 4: Alta Irpinia e Sannio;  Zona 7: Tanagro).

Si prevedono precipitazioni precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o locale temporale, localmente di moderata intensità.

Dal punto di vista del rischio idrogeologico sono segnalati fenomeni di impatto al suolo come allagamenti, inondazioni, caduta massi e occasionali fenomeni franosi legate a condizioni particolarmente fragili del territorio.

La Protezione civile regionale raccomanda agli enti competenti di attivare tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni previsti.

 

