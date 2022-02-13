19:36:32 Sono sempre le vittime la voce che preoccupa di più del report dell’Asl sull’emergenza Coronavirus.
Nelle ultime 24 ore, infatti si sono registrati ulteriori sei decessi. Continua a calare il numero dei positivi grazie ai 1529 guariti a fronte dei 966 nuovi casi.
Il totale dei positivi e 20303 con un meno 569 rispetto a ieri.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 1.553 casi seguito da Aversa, con 1.138 casi
979 i casi a Marcianise,
955 i casi a Maddaloni,
703 i casi a Orta di Atella,
633 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
621 i casi a Casal di Principe,
562 i casi a Trentola Ducenta,
510 i casi a Mondragone,
508 i casi a San Nicola la Strada,
500 i casi a Castel Volturno,
497 i casi a Gricignano d’Aversa,
451 i casi a San Felice a Cancello,
442 i casi a Lusciano,
403 i casi a San Cipriano d’Aversa,
396 i casi a San Marcellino,
369 i casi a Capua,
366 i casi a Sant’Arpino,
363 i casi a Santa Maria a Vico,
352 i casi a Parete,
338 i casi a Villa Literno,
325 i casi a Frignano,
300 i casi a Sessa Aurunca,
297 i casi a Teverola,
276 i casi a Cesa,
265 i contagiati a San Prisco,
237 i casi a Macerata Campania,
236 i casi a Casaluce,
234 i casi a Casagiove,
229 i casi a Teano,
228 i casi a Capodrise,
216 i casi a Succivo,
202 i casi a Vitulazio,
190 i casi a Piedimonte Matese,
190 i casi a San Marco Evangelista,
184 i casi a Recale, Sparanise,
174 i casi a Villa di Briano,
170 i casi a Portico di Caserta,
164 i casi a Casapesenna,
155 i casi a Bellona,
149 i casi a Curti,
147 i casi a Carinola,
143 i casi a Carinaro,
140 i casi a Grazzanise,
139 i casi a Arienzo,
130 i casi a Alife,
125 i casi a Casapulla,
124 i casi a Cellole,
123 i casi a Calvi Risorta,
121 i casi a Vairano Patenora,
119 i casi a Pignataro Maggiore,
114 i casi a San Tammaro,
109 i casi a Alvignano,
104 i casi a Cervino,
90 i casi a Cancello ed Arnone,
82 i casi a Francolise,
80 i casi a Santa Maria la Fossa,
69 i casi a Roccamonfina,
67 i casi a Mignano Monte Lungo,
62 i casi a Caiazzo,
60 i casi a Falciano del Massico, Pastorano,
58 i casi a Castel Morrone,
56 i casi a Rocca d’Evandro,
55 i casi a Pietramelara,
48 i casi a Valle di Maddaloni,
47 i casi a Caianello,
46 i casi a Pratella,
44 i casi a Pontelatone,
43 i casi a Baia e Latina,
42 i casi a Galluccio,
40 i casi a Sant’Angelo d’Alife,
39 i casi a Camigliano,
37 i casi a Pietravairano,
34 i casi a Ruviano,
31 i casi a San Potito Sannitico,
29 i casi a Capriati al Volturno, Dragoni, Gioia Sannitica,
26 i casi a Castel Campagnano, Castello del Matese,
21 i casi a Raviscanina,
19 i casi a Liberi,
18 i casi a Prata Sannita, Presenzano,
15 i casi a Ailano, Castel di Sasso, Riardo,
12 i casi a Conca della Campania, Formicola, Piana di Monte Verna, San Pietro Infine,
11 i casi a Marzano Appio, Tora e Piccilli,
10 i casi a Letino, Valle Agricola,
7 i casi a Gallo Matese, Roccaromana,
6 i casi a San Gregorio Matese,
5 i casi a Giano Vetusto,
4 i casi a Ciorlano, Rocchetta e Croce,
3 i casi a Fontegreca,
2 i casi a Gioia Sannitica.
1 i casi a Casa circondariale,