19:36:32 Sono sempre le vittime la voce che preoccupa di più del report dell’Asl sull’emergenza Coronavirus.

Nelle ultime 24 ore, infatti si sono registrati ulteriori sei decessi. Continua a calare il numero dei positivi grazie ai 1529 guariti a fronte dei 966 nuovi casi.

Il totale dei positivi e 20303 con un meno 569 rispetto a ieri.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 1.553 casi seguito da Aversa, con 1.138 casi

979 i casi a Marcianise,

955 i casi a Maddaloni,

703 i casi a Orta di Atella,

633 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

621 i casi a Casal di Principe,

562 i casi a Trentola Ducenta,

510 i casi a Mondragone,

508 i casi a San Nicola la Strada,

500 i casi a Castel Volturno,

497 i casi a Gricignano d’Aversa,

451 i casi a San Felice a Cancello,

442 i casi a Lusciano,

403 i casi a San Cipriano d’Aversa,

396 i casi a San Marcellino,

369 i casi a Capua,

366 i casi a Sant’Arpino,

363 i casi a Santa Maria a Vico,

352 i casi a Parete,

338 i casi a Villa Literno,

325 i casi a Frignano,

300 i casi a Sessa Aurunca,

297 i casi a Teverola,

276 i casi a Cesa,

265 i contagiati a San Prisco,

237 i casi a Macerata Campania,

236 i casi a Casaluce,

234 i casi a Casagiove,

229 i casi a Teano,

228 i casi a Capodrise,

216 i casi a Succivo,

202 i casi a Vitulazio,

190 i casi a Piedimonte Matese,

190 i casi a San Marco Evangelista,

184 i casi a Recale, Sparanise,

174 i casi a Villa di Briano,

171 i casi a Frignano,

170 i casi a Portico di Caserta,

164 i casi a Casapesenna,

155 i casi a Bellona,

149 i casi a Curti,

147 i casi a Carinola,

143 i casi a Carinaro,

140 i casi a Grazzanise,

139 i casi a Arienzo,

130 i casi a Alife,

125 i casi a Casapulla,

124 i casi a Cellole,

123 i casi a Calvi Risorta,

121 i casi a Vairano Patenora,

119 i casi a Pignataro Maggiore,

114 i casi a San Tammaro,

109 i casi a Alvignano,

104 i casi a Cervino,

90 i casi a Cancello ed Arnone,

82 i casi a Francolise,

80 i casi a Santa Maria la Fossa,

69 i casi a Roccamonfina,

67 i casi a Mignano Monte Lungo,

62 i casi a Caiazzo,

60 i casi a Falciano del Massico, Pastorano,

58 i casi a Castel Morrone,

56 i casi a Rocca d’Evandro,

55 i casi a Pietramelara,

48 i casi a Valle di Maddaloni,

47 i casi a Caianello,

46 i casi a Pratella,

44 i casi a Pontelatone,

43 i casi a Baia e Latina,

42 i casi a Galluccio,

40 i casi a Sant’Angelo d’Alife,

39 i casi a Camigliano,

37 i casi a Pietravairano,

34 i casi a Ruviano,

31 i casi a San Potito Sannitico,

29 i casi a Capriati al Volturno, Dragoni, Gioia Sannitica,

26 i casi a Castel Campagnano, Castello del Matese,

21 i casi a Raviscanina,

19 i casi a Liberi,

18 i casi a Prata Sannita, Presenzano,

15 i casi a Ailano, Castel di Sasso, Riardo,

12 i casi a Conca della Campania, Formicola, Piana di Monte Verna, San Pietro Infine,

11 i casi a Marzano Appio, Tora e Piccilli,

10 i casi a Letino, Valle Agricola,

7 i casi a Gallo Matese, Roccaromana, 

6 i casi a San Gregorio Matese,

5 i casi a Giano Vetusto,

4 i casi a Ciorlano, Rocchetta e Croce,

3 i casi a Fontegreca,

2 i casi a Gioia Sannitica.

1 i casi a Casa circondariale,

 

