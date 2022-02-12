21:10:12 Sono ancora i morti il dato più pesante del report sul Covid. Nelle ultime 24 ore si sono registrati infatti altri sei decessi.
Continua a calare il numero totale dei positivi che arriva a 20872, con 487 casi in meno rispetto a ieri grazie ai 1563 guariti e ai 1082 nuovi positivi.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 1.590 casi seguito da Aversa, con 1.169 casi
981 i casi a Marcianise,
979 i casi a Maddaloni,
742 i casi a Orta di Atella,
656 i casi a Casal di Principe,
653 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
573 i casi a Trentola Ducenta,
517 i casi a Mondragone,
514 i casi a Castel Volturno, San Nicola la Strada,
511 i casi a Gricignano d’Aversa,
486 i casi a Lusciano,
453 i casi a San Felice a Cancello,
417 i casi a San Marcellino,
412 i casi a San Cipriano d’Aversa,
381 i casi a Sant’Arpino,
375 i casi a Parete,
370 i casi a Capua,
358 i casi a Santa Maria a Vico,
357 i casi a Villa Literno,
325 i casi a Frignano,
310 i casi a Teverola,
303 i casi a Sessa Aurunca,
285 i casi a Cesa,
270 i contagiati a San Prisco,
242 i casi a Capodrise,
240 i casi a Casaluce,
235 i casi a Teano,
232 i casi a Casagiove,
228 i casi a Macerata Campania,
219 i casi a Succivo,
208 i casi a Vitulazio,
193 i casi a Piedimonte Matese,
192 i casi a Recale,
189 i casi a Frignano, San Marco Evangelista, Sparanise,
187 i casi a Villa di Briano,
177 i casi a Portico di Caserta,
164 i casi a Casapesenna,
154 i casi a Carinaro, Curti,
152 i casi a Carinola,
148 i casi a Arienzo, Bellona,
144 i casi a Grazzanise,
134 i casi a Pignataro Maggiore,
131 i casi a Alife, Cellole,
129 i casi a Vairano Patenora,
125 i casi a Casapulla,
122 i casi a San Tammaro,
110 i casi a Calvi Risorta,
109 i casi a Alvignano,
107 i casi a Cervino,
93 i casi a Cancello ed Arnone,
91 i casi a Francolise,
74 i casi a Santa Maria la Fossa,
66 i casi a Caiazzo, Mignano Monte Lungo, Roccamonfina,
64 i casi a Pastorano,
62 i casi a Rocca d’Evandro,
58 i casi a Falciano del Massico,
56 i casi a Caianello, Pietramelara,
55 i casi a Castel Morrone,
51 i casi a Valle di Maddaloni,
48 i casi a Pratella,
44 i casi a Galluccio,
43 i casi a Baia e Latina,
42 i casi a Pietravairano, Ruviano,
41 i casi a Pontelatone,
39 i casi a Camigliano,
38 i casi a Sant’Angelo d’Alife,
35 i casi a San Potito Sannitico,
33 i casi a Capriati al Volturno,
31 i casi a Gioia Sannitica,
29 i casi a Castel Campagnano,
27 i casi a Castello del Matese, Dragoni,
24 i casi a Liberi,
20 i casi a Prata Sannita,
19 i casi a Presenzano, Raviscanina, Riardo,
15 i casi a Castel di Sasso, Piana di Monte Verna,
13 i casi a Conca della Campania, Marzano Appio,
11 i casi a Letino, Tora e Piccilli,
10 i casi a Ailano, San Pietro Infine, Valle Agricola,
9 i casi a Formicola,
8 i casi a Giano Vetusto,
7 i casi a Gallo Matese, Roccaromana, Rocchetta e Croce, San Gregorio Matese,
4 i casi a Fontegreca,
3 i casi a Ciorlano,
2 i casi a Gioia Sannitica.
1 i casi a Casa circondariale,