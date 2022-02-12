21:10:12 Sono ancora i morti il dato più pesante del report sul Covid. Nelle ultime 24 ore si sono registrati infatti altri sei decessi.

Continua a calare il numero totale dei positivi che arriva a 20872, con 487 casi in meno rispetto a ieri grazie ai 1563 guariti e ai 1082 nuovi positivi.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 1.590 casi seguito da Aversa, con 1.169 casi

981 i casi a Marcianise,

979 i casi a Maddaloni,

742 i casi a Orta di Atella,

656 i casi a Casal di Principe,

653 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

573 i casi a Trentola Ducenta,

517 i casi a Mondragone,

514 i casi a Castel Volturno, San Nicola la Strada,

511 i casi a Gricignano d’Aversa,

486 i casi a Lusciano,

453 i casi a San Felice a Cancello,

417 i casi a San Marcellino,

412 i casi a San Cipriano d’Aversa,

381 i casi a Sant’Arpino,

375 i casi a Parete,

370 i casi a Capua,

358 i casi a Santa Maria a Vico,

357 i casi a Villa Literno,

325 i casi a Frignano,

310 i casi a Teverola,

303 i casi a Sessa Aurunca,

285 i casi a Cesa,

270 i contagiati a San Prisco,

242 i casi a Capodrise,

240 i casi a Casaluce,

235 i casi a Teano,

232 i casi a Casagiove,

228 i casi a Macerata Campania,

219 i casi a Succivo,

208 i casi a Vitulazio,

193 i casi a Piedimonte Matese,

192 i casi a Recale,

189 i casi a Frignano, San Marco Evangelista, Sparanise,

187 i casi a Villa di Briano,

177 i casi a Portico di Caserta,

164 i casi a Casapesenna,

154 i casi a Carinaro, Curti,

152 i casi a Carinola,

148 i casi a Arienzo, Bellona,

144 i casi a Grazzanise,

134 i casi a Pignataro Maggiore,

131 i casi a Alife, Cellole,

129 i casi a Vairano Patenora,

125 i casi a Casapulla,

122 i casi a San Tammaro,

110 i casi a Calvi Risorta,

109 i casi a Alvignano,

107 i casi a Cervino,

93 i casi a Cancello ed Arnone,

91 i casi a Francolise,

74 i casi a Santa Maria la Fossa,

66 i casi a Caiazzo, Mignano Monte Lungo, Roccamonfina,

64 i casi a Pastorano,

62 i casi a Rocca d’Evandro,

58 i casi a Falciano del Massico,

56 i casi a Caianello, Pietramelara,

55 i casi a Castel Morrone,

51 i casi a Valle di Maddaloni,

48 i casi a Pratella,

44 i casi a Galluccio,

43 i casi a Baia e Latina,

42 i casi a Pietravairano, Ruviano,

41 i casi a Pontelatone,

39 i casi a Camigliano,

38 i casi a Sant’Angelo d’Alife,

35 i casi a San Potito Sannitico,

33 i casi a Capriati al Volturno,

31 i casi a Gioia Sannitica,

29 i casi a Castel Campagnano,

27 i casi a Castello del Matese, Dragoni,

24 i casi a Liberi,

20 i casi a Prata Sannita,

19 i casi a Presenzano, Raviscanina, Riardo,

15 i casi a Castel di Sasso, Piana di Monte Verna,

13 i casi a Conca della Campania, Marzano Appio,

11 i casi a Letino, Tora e Piccilli,

10 i casi a Ailano, San Pietro Infine, Valle Agricola,

9 i casi a Formicola,

8 i casi a Giano Vetusto,

7 i casi a Gallo Matese, Roccaromana, Rocchetta e Croce, San Gregorio Matese,

4 i casi a Fontegreca,

3 i casi a Ciorlano,

2 i casi a Gioia Sannitica.

1 i casi a Casa circondariale,