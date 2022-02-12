09:09:35 I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Aversa, nel corso di un servizio di controllo del territorio volto a prevenire e reprimere la commissione di reati in materia di stupefacenti hanno proceduto, in Giugliano in Campania, all’arresto di un ventinovenne napoletano ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio.

I militari dell’Arma, insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, intercettato mentre si aggirava per le vie del centro cittadino a bordo dell’autovettura in uso, lo hanno identificato e sottoposto a perquisizione personale e veicolare rinvenendo, nella sua disponibilità, 18 involucri termosigillati contenenti 5,50 gr di cocaina, 3 telefoni cellulari e 135 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento dell'attività illecita.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

L’arrestato è stato accompagnato ai domiciliari, a disposizione della competente autorità giudiziaria.