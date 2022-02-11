18:40:18 MADDALONI. Terminata la riunione in Regione Campania alla presenza del Presidente del Consiglio Regionale On Gennaro Oliviero, l'Assessore al lavoro Antonio Marchiello, Presidente della Terza Commissione Lavori Mensorio Giovanni, Filt Cgil- Flai Cgil e Fit Cisl Caserta e Nazionali riguardo la volontà da parte di Logista Italia, che distribuisce tabacco e sigarette in Italia, di delocalizzare le attività al deposito di Maddaloni e licenziare di fatto 108 famiglie.

Logista all'inizio della Riunione confermava tale scelta.

Logista ha continuato in maniere pretestuosa a parlare del contrabbando e dell'ipotetico calo della vendita del prodotto Tabacco.

I Sindacati, ma anche la Regione con i presenti, hanno ribadito che dai dati economici della Società e dalle attività presenti, non ci sono motivazioni tali di chiusura del deposito e il conseguente, di fatto, licenziamento delle 108 maestranze. Alla fine di una lunga discussione, dove l'azienda a tutti i costi voleva convincerci, senza riuscirei, con motivi a nostro giudizio infondati, si è addivenuto, ad una aggiornamento della riunione per il giorni 22 febbraio, sempre presso la sede Regionale. In tale incontro la LOGISTA farà sapere se conferma la chiusura del deposito di Maddaloni, valorizzando il tavolo di confronto con l'assessorato Regionale del lavoro e i sindacati, con il compito di avviare un percorso industriale atto a sviluppare ulteriormente il Deposito e le attività che in esse vengono svolte.

Restano invariate le altre azioni messe in campo, sia riguardo lo sciopero generale del 21 febbraio, sia la manifestazione a Roma. Nell'attesa i lavoratori rientreranno da lunedì a svolgere le normali attività lavorative, ritenendo lo Sciopero temporaneamente sospeso.

Vigileremo e non MOLLEREMO!

E’ questo il documento firmato al termine del vertice dai segretari di Filt Cgil, Flai Cgil, Fit Cisl Angelo Lustro, Igor Prata, Pasquale Federico.