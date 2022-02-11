kona ottobre 2025
15:23:25 CELLOLE. Un altro obbiettivo raggiunto dall’amministrazione guidata dal Sindaco Dott. Guido Di Leone. 

Sottoscritto l’atto transattivo con Acqua Campania per l’archiviazione del contenzioso da quattro milioni di euro.

Le parole del Sindaco: “Cellole adesso guarda realmente al futuro con fiducia e speranza.

Ci stavamo lavorando da un anno, dopo numerosi incontri, siamo riusciti a trovare una soluzione per chiudere definitivamente questo contenzioso milionario che durava da anni con Acqua Campania, mettendo al riparo il Comune di Cellole da sorprese future.

Siamo riusciti ad ottenere un notevole risparmio ed una transazione che chiuderemo in pochi anni.

Inoltre abbiamo già avviato un nuovo discorso con l’Ente gestore per cercare di portare la fornitura di acqua a chi oggi ancora non ce l’ha.

Un altro traguardo storico che siamo riusciti ad ottenere in un solo anno di amministrazione, nel bel mezzo di una pandemia.

Ringrazio la mia Giunta e tutta la mia squadra per aver affrontato e chiuso insieme a me questo grande problema che il Comune di Cellole aveva.

Ringrazio inoltre i miei Responsabili Pierluigi Casale e Pietro Sellitto per l’ottimo lavoro portato avanti.

Siamo la prima amministrazione che sta pagando regolarmente l’acqua ed ha deciso con maturità e responsabilità di pagare anche i debiti ereditati”.

