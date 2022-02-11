kona ottobre 2025
14:00:38 Il Comune di Cancello ed Arnone si aggiudica un nuovo finanziamento da oltre 24mila euro per l’acquisto di un eco-compattatore per migliorare la raccolta differenziata della plastica.

«Abbiamo aderito al programma del ministero ‘Mangiaplastica’ e ci siamo aggiudicati il finanziamento che ci consentirà di avviare nel nostro comune una serie di iniziative tese a migliorare la raccolta differenziata della plastica – ha spiegato l’assessore all’Ambiente Gaetano Ambrosca – questi macchinari hanno la capacità di riconoscere le bottiglie in Pet e di ridurre in una maniera tale da poter favorire il loro massimo riciclo».

L’amministrazione guidata dal sindaco Raffaele Ambrosca ha fatto della raccolta differenziata uno dei suoi caratteri distintivi raggiungendo percentuali elevatissime che le hanno permesso di ricevere il titolo di ‘Comune riciclone’.

«Come tutti sanno noi crediamo fermamente nell’importanza della raccolta differenziata – ha sottolineato l’assessore – Con il programma ‘Mangiaplastica’ stiamo pensando ad un sistema di premialità che invogli i nostri concittadini ad utilizzare i compattatori al fine di accrescere il riutilizzo di questo materiale».

