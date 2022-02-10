19:15:13 L’Amministrazione comunale di Grazzanise, rappresentata da Enrico Petrella, ha con energia, impegno e tanto entusiasmo posto in essere una serie di provvedimenti volti al supporto dei cittadini e delle attività economiche del comune della terra dei Mazzoni.

Nell’alveo di questi, fondamentale importanza hanno assunto le Consulte, anello di congiunzione tra l’Amministrazione comunale ed i cittadini. Nel novero delle Consulte, da un anno opera con funzioni propositive, consultive e di studio nella elaborazione di politiche di promozione e di sviluppo delle attività economiche connesse con il settore del commercio la Consulta delle Attività Commerciali.

Ne è presidente Salvatore Zampone, al quale va il merito, unitamente a Lorenzo Parente e Raffaele Ambrosca, di aver fatto di questa Consulta un validissimo strumento di conoscenza della realtà e dei bisogni locali. Non solo ma anche alla Consulta si deve l’impegno speso per la buona riuscita dell’iniziativa l’Estate dei Mazzoni, che ha coinvolto bar, pizzerie e che ha garantito animazione nei mesi di luglio ed agosto.

Ancora da evidenziare lo zelo profuso durante il periodo di Natale speso per abbellite le principali strade della città con le luminarie; importante compito, poi, la Consulta ha svolto nell’ambito del dialogo con il governo cittadino stesso, volto ad esercitare quell’attività di mediazione tesa a scongiurare chiusure delle attività per il diffondersi dell’epidemia.

Delicato quindi il ruolo di “ponte” tra due sponde; da un lato, infatti, la necessità di non penalizzare il commercio in un periodo già travagliato e difficile, con chiusure che avrebbero costituito un danno enorme all’economia e dall’altro, l’obbligo di avere gli occhi sempre aperti sulla salute dei cittadini, primo interesse dell’Amministrazione comunale.

“E’ stato un anno denso di impegni, in un momento difficile dovuto all’epidemia Covid 19 ma siamo comunque riusciti a garantire il nostro supporto alle attività commerciali locali. Continuiamo la nostra attività di promozione di iniziative per la scoperta, la valorizzazione ed il coordinamento delle risorse presenti sul territorio per una migliore fruizione e valorizzazione dell’offerta globale. Nel contempo, cercheremo di proporre all’Amministrazione comunale soluzioni per i problemi che ostacolano lo sviluppo delle attività commerciali, produttive e artigianali del territorio, attraverso il dialogo quotidiano con i commercianti da una parte e governo cittadino dall’altra, nel comune obiettivo di migliorare un settore fondamentale per l’economia del nostro paese”. Così Salvatore Zampone.