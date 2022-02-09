Banner-MutuaBccSpettacolo
Rafael Muñoz14:49:29 CASERTA. La Casertana FC comunica di aver prelevato dall’FC Trapani il difensore Rafael Muñoz Benavides. Calciatore classe 1994 spagnolo cresciuto nel settore giovanile del Malaga, sua città natale, fa della duttilità una delle sue caratteristiche preziose.

Difensore destro, capace di giocare sia da esterno che centrale, Muñoz la scorsa stagione è approdato in Italia dopo l’importante esperienza con l’Atletico Madrid B e il campionato disputato con il Marbella nella terza serie iberica. 45 presenze e 3 gol con la maglia del Gubbio (serie C) nelle stagioni 2019/20 e 2020/21 prima di trasferirsi in Sicilia, collezionando 13 gettoni nel girone di andata.

Il difensore, che indosserà la maglia rossoblu numero 25, è già a disposizione di mister Feola e del suo staff.

“Una nuova avventura che mi stimola tanto. Sono un calciatore molto duttile che può adattarsi in diverse posizioni, per questo mi metto a disposizione del mister con grande voglia. Sono da poco in Italia, ma ho avuto modo di parlare di Caserta con alcuni miei ex compagni come Konate che mi ha raccontato con grande entusiasmo di questa società, i tifosi e della città.

Anche l’approccio avuto dalla società in questi giorni mi ha spinto ad accettare. So bene che non è un momento semplice, ma basta poco per riprendere il cammini. Giusto ora pensare a lavorare ed assimilare i dettami dell’allenatore”.

La Casertana FC comunica di aver ceduto il calciatore Francesco Chinappi al Trastevere Calcio. Al centrocampista classe 2000 va l’augurio di un prosieguo di carriera pieno di successi e soddisfazioni professionali e non solo.

