13:00:23 E’ sotto choc la comunità di Aversa per la morte di Giancarlo Iannotti, infermiere di 49 anni in servizio presso l’ospedale Moscati deceduto nel terribile incidente di ieri mattina sulla strada statale Domiziana, nel Comune di Mondragone.

Giancarlo era al volante della sua Fiat Ulysse quando al km 23+500 della Domiziana (7 Quater), per cause ancora in corso di accertamento, il suo mezzo si è scontrata frontalmente con un autocarro che trasportava animali domestici e che procedeva nella direzione opposta.

L’impatto è stato violentissimo: per l’infermiere non c’è stato nulla da fare, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso.

Poche invece le conseguenze per il conducente dell'autocarro, rimasto lievemente ferito.

Giancarlo Iannotti si era trasferito da qualche anno a Minturno, ma continuava a lavorare ad Aversa.

Era apprezzato da tutti per il suo impegno professionale, un ‘angelo’ tra le corsie del Moscati dove il suo cuore e la sua umanità sono rimaste impresse nelle persone che sono entrate in contatto con lui.

Sempre attento alla vita della città, è stato anche tra gli attività del Movimento Campania libera.

